Hà Nội: Hàng trăm công nhân biểu tình trước công ty vì bị nợ lương, không được đóng bảo hiểm

Xã hội 07/07/2021 16:43

Vừa qua, nhiều công nhân đã tiến hành biểu tình trước một công ty ô tô ở Hà Nội vì bị nợ lương và bảo hiểm trong nhiều tháng qua. Sau cùng, phía lãnh đạo công ty đã lên tiếng.

Theo Tiền Phong, những ngày qua hàng chục người lao động đã có mặt tại cổng Cty Cổ phần Ô tô 1-5 (tổ 53, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) để đòi lương bị nợ. Theo đó, một công nhân tại đây cho biết, tháng 5/2019, người lao động bắt đầu bị công ty chậm lương. Thu nhập 8,5 triệu đồng/tháng bị rút xuống chỉ còn 3,7 triệu đồng.

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Công nhân biểu tình - Ảnh: Tiền Phong

Sang năm 2020, người này cho biết bị chậm lương từ tháng 5/2020 cho tới tháng 4/2021, sau đó công ty cho nghỉ việc. Bảo hiểm không được đóng từ tháng 8/2016, không được trợ cấp, không ai thuê mướn.

Theo Dân Việt, ông Trần Thành Nam - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Ô tô 1-5 thừa nhận, vấn đề người lao động phản ánh về việc bị nợ lương và chưa được công ty đóng bảo hiểm là hoàn toàn chính xác, đây là thực trạng đang tồn tại tại Công ty Ô tô 1-5. Theo đó, hiện Công ty Ô tô 1-5 đang nợ bảo hiểm số tiền hơn 14,6 tỷ đồng, trong đó nợ gốc khoảng 7,9 tỷ đồng, nợ lãi là 6,7 tỷ đồng. Còn lương, công ty nợ của hơn 100 người lao động, với tổng số tiền trên khoảng 3 tỷ đồng. "Chúng tôi rất trăn trở và xin nhận thiếu sót về việc này. Bản thân lãnh đạo Công ty chúng tôi cũng không được đóng bảo hiểm" - ông Nam nói với Dân Việt.

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Một trong số những người lao động bị nợ lương không kềm được nước mắt - Ảnh: Dân Việt

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc, lãnh đạo công ty cho biết những năm qua tình hình kinh doanh của công ty sụt giảm nghiêm trọng, lượng xe không tiêu thụ được nhiều, không có việc làm nên nhiều khi phải cho người lao động làm những việc khác như đi cắt cỏ, xây tường rào, thậm chí phải nghỉ việc tạm thời. Còn theo Tiền Phong, dịch bệnh Covid-19 cũng là một lý do đẩy công ty vào tình trạng như hiện tại.

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Công ty Ô tô 1-5 - Ảnh: Dân Việt

Tổng Giám đốc công ty ô tô cam kết ngày 10/7/2021 sẽ trả lương cho người lao động kỳ lương tháng 5/2019. Ngoài ra, lãnh đạo Cty Ô tô 1/5 thông tin thêm, công ty có công nợ cần thu gần 130 tỷ đồng từ một công ty cổ phần phát triển đô thị. Khoản này được xác nhận công nợ từ tháng 7/2019. "Chúng tôi đã nhiều lần có văn bản yêu cầu họ thanh toán để lấy tiền trả công nhân, đóng bảo hiểm. Thế nhưng 3 năm nay, họ vẫn chỉ hứa" - ông Nam khẳng định với Dân Việt.

Theo An ninh Thủ đô, liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp UBND huyện Đông Anh và đơn vị liên quan kiểm tra thông tin, có biện pháp xử lý theo quy định để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân, báo cáo UBND TP các vấn đề vượt thẩm quyền. "Kết quả kiểm tra, xử lý báo cáo UBND TP trước ngày 20/7/2021" -  văn bản nêu rõ.

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Từ khóa:   Hà Nội công ty ô tô nợ lương công nhân

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