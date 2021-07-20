Hà Nội: Cháu tự kỷ đi khỏi nhà gần 2 ngày không về, ông nội báo công an thì phát hiện cháu bị kẹt trong khe bê tông nhỏ hẹp

Thấy cháu đi khỏi nhà mãi không về, ông nội vội vã báo công an để tìm kiếm. Sau gần 2 ngày, lực lượng công an tìm thấy cháu bé bị mắc kẹt trong khe bê tông, giữa điểm tiếp giáp 2 khu nhà.

Theo thông tin từ An ninh Thủ đô, khoảng 15h ngày 19/7, ông C.N.T. (SN 1959) ở ngõ 599 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, trình báo về việc cháu nội tên là C.N.V.T. (SN 2007), mắc bệnh tự kỷ, bất ngờ rời nhà từ 14h ngày 19/7.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã tiến hành phát loa tìm cháu bé, đồng thời cùng gia đình tỏa đi tìm kiếm cháu bé. Đến khoảng 16h ngày 20/7, lực lượng Công an cùng gia đình phát hiện cháu bị mắc kẹt trong khe bê tông giữa tường nhà số 43 và 45, ngõ 581 đường Phạm Văn Đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng tiếp cận cứu cháu T. Hiện trường là khe tường quá nhỏ, chỉ khoảng hơn 20cm, và cháu T. bị nghiêng, không di chuyển được. Đáng chú ý, do cậu bé bị bệnh bẩm sinh nên khi gặp nạn cũng không biết gọi người trợ giúp.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa cháu bé đi bệnh viện - Ảnh: An ninh Thủ đô

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã dùng máy tách bê tông, thao tác đủ độ để không làm chấn động mạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe cháu T,. Sau thời gian nỗ lực, tổ công tác đã đục phá bức tường, cứu cháu bé thành công, an toàn đưa đi cấp cứu.

Theo chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm, ngay sau khi đưa cháu T. ra ngoài, cậu bé có bị ảnh hưởng sức khỏe, bị đói và mệt. Tuy nhiên may mắn là gia đình thông tin cháu T. đã dần bình phục và đang được các bác sĩ chăm sóc, điều trị.

Người đàn ông đỡ cháu bé lơ lửng, rơi từ tầng 2 ở Nam Định xuất hiện trên báo chí nước ngoài Tờ The Sun của Anh mới đây đã đưa tin về "người đàn ông tốt bụng" Lương Thanh Hà sau khi anh dũng cảm cứu sống một cháu bé rơi từ tầng 2 của một căn nhà bên đường.

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