Hà Nội: Cháu tự kỷ đi khỏi nhà gần 2 ngày không về, ông nội báo công an thì phát hiện cháu bị kẹt trong khe bê tông nhỏ hẹp

Xã hội 20/07/2021 20:10

Thấy cháu đi khỏi nhà mãi không về, ông nội vội vã báo công an để tìm kiếm. Sau gần 2 ngày, lực lượng công an tìm thấy cháu bé bị mắc kẹt trong khe bê tông, giữa điểm tiếp giáp 2 khu nhà.

Theo thông tin từ An ninh Thủ đô, khoảng 15h ngày 19/7, ông C.N.T. (SN 1959) ở ngõ 599 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, trình báo về việc cháu nội tên là C.N.V.T. (SN 2007), mắc bệnh tự kỷ, bất ngờ rời nhà từ 14h ngày 19/7.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã tiến hành phát loa tìm cháu bé, đồng thời cùng gia đình tỏa đi tìm kiếm cháu bé. Đến khoảng 16h ngày 20/7, lực lượng Công an cùng gia đình phát hiện cháu bị mắc kẹt trong khe bê tông giữa tường nhà số 43 và 45, ngõ 581 đường Phạm Văn Đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng tiếp cận cứu cháu T. Hiện trường là khe tường quá nhỏ, chỉ khoảng hơn 20cm, và cháu T. bị nghiêng, không di chuyển được. Đáng chú ý, do cậu bé bị bệnh bẩm sinh nên khi gặp nạn cũng không biết gọi người trợ giúp. 

mac ket trong khe be tong 1
Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa cháu bé đi bệnh viện - Ảnh: An ninh Thủ đô

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã dùng máy tách bê tông, thao tác đủ độ để không làm chấn động mạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe cháu T,. Sau thời gian nỗ lực, tổ công tác đã đục phá bức tường, cứu cháu bé thành công, an toàn đưa đi cấp cứu.

Theo chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm, ngay sau khi đưa cháu T. ra ngoài, cậu bé có bị ảnh hưởng sức khỏe, bị đói và mệt. Tuy nhiên may mắn là gia đình thông tin cháu T. đã dần bình phục và đang được các bác sĩ chăm sóc, điều trị.

Người đàn ông đỡ cháu bé lơ lửng, rơi từ tầng 2 ở Nam Định xuất hiện trên báo chí nước ngoài

Người đàn ông đỡ cháu bé lơ lửng, rơi từ tầng 2 ở Nam Định xuất hiện trên báo chí nước ngoài

Tờ The Sun của Anh mới đây đã đưa tin về "người đàn ông tốt bụng" Lương Thanh Hà sau khi anh dũng cảm cứu sống một cháu bé rơi từ tầng 2 của một căn nhà bên đường.

Xem thêm
Từ khóa:   mắc kẹt trong khe bê tông cháu bé bị tự kỉ cháu bé bỏ nhà đi bị mắc kẹt

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 27 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 27 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 27 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1