Hà Nội: Cảnh báo nhóm người lạ phát đồ ăn cho nhiều học sinh tại cổng trường

Xã hội 13/04/2023 10:52

Một số học sinh Trường THCS Giang Biên (Hà Nội) đã nhận các gói trà đào trân châu không rõ nguồn gốc từ các đối tượng lạ mặt phía ngoài cổng trường.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 12/4, bà Dương Thị Tám, Hiệu trưởng Trường THCS Giang Biên phát hiện một nhóm người lạ đến trước cổng trường phát cho một số học sinh các gói trà đào trân châu với lý do là quà tặng. Sau khi số học sinh này nhận và pha uống, có 1 em xuất hiện triệu chứng đau bụng. 

Hà Nội: Cảnh báo nhóm người lạ phát đồ ăn cho nhiều học sinh tại cổng trường - Ảnh 1
Các sản phẩm nhóm người lạ phát cho học sinh - Ảnh: VietNamNet

“Những người này phát trên đường học sinh đến trường. Chưa chắc chắn nguyên nhân đau bụng của học sinh do loại đồ uống này, nhưng với những lại đồ ăn, thức uống lạ, các em rất cần cảnh giác. Vì vậy, chúng tôi đã yêu cầu các giáo viên thông báo học sinh không được sử dụng và thu hồi”, bà Tám cho biết.

Bà Tám cho rằng, vấn đề này rất nguy hiểm khi các sản phẩm phát cho học sinh không rõ nguồn gốc xuất xứ; không rõ mục đích, tung tích của người phát và tiềm ẩn vấn đề ngộ độc thực phẩm. 

Nhà trường đã thông báo tới các giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh các lớp không nhận bất cứ các món quà, các sản phẩm từ người lạ phát tặng.

Theo thông tin từ báo Tin tức, ngày 22/3 vừa qua, 31 học sinh nghi bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ 4 người lạ mặt trước cổng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, trong đó có 18 em phải nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Krông Ana và 13 em theo dõi tại nhà. Hiện 31 học sinh sức khỏe đã ổn định, được xuất viện, nhưng sự việc đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh, phụ huynh và xã hội.

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