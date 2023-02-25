Hà Nội: Bị móc túi trên phố, người phụ nữ mừng rỡ nhận lại điện thoại sau hơn 2 giờ

Xã hội 25/02/2023 08:20

Đến khoảng 14h20 cùng ngày, chị Mùi nhận được thông tin tới trụ sở công an phường Hàng Trống nhận lại tài sản bị thất lạc.

Theo thông tin từ báo Hà Nội mới, khoảng 12h30 ngày 24/2, tại khu vực trước tượng đài vua Lê trên phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) chị Đào Thị Mùi (ở quận Hà Đông, Hà Nội) phát hiện bản thân bị mất chiếc điện thoại Iphone pro max 13 trị giá gần 30 triệu đồng.

Do chiếc điện thoại có nhiều dữ liệu công việc quan trọng, chị Mùi rất lo lắng và vào Công an phường Hàng Trống trình báo, rồi trở lại cơ quan làm việc.

Hà Nội: Bị móc túi trên phố, người phụ nữ mừng rỡ nhận lại điện thoại sau hơn 2 giờ - Ảnh 1
Chị Mùi nhận lại điện thoại - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, khi trình báo Công an phường Hàng Trống, qua định vị chị Mùi cùng các chiến sĩ công an phát hiện chiếc điện thoại ở cách khu vực bị mất gần 2km. Sau khi gọi nhiều cuộc điện thoại, tín hiệu sóng và định vị cũng mất hút. Do điện thoại có nhiều dữ liệu quan trọng đến cuộc sống cá nhân và công việc, chị Mùi đã rất lo lắng.

Được sự trấn an của công an, chị Mùi đã yên tâm về cơ quan làm việc. Đến khoảng 14h20 cùng ngày, chị Mùi nhận được thông tin tới trụ sở công an phường Hàng Trống nhận lại tài sản bị thất lạc.

Thông tin với chị Mùi, Công an phường Hàng Trống cho biết, ngay sau khi tiếp nhận trình báo, tổ cảnh sát trật tự và lực lượng tự quản đã rà soát khu vực tín hiệu định vị điện thoại bị mất liên lạc, đã phát hiện chiếc điện thoại bị bỏ lại ở một gốc cây ven hồ Hoàn Kiếm.

Nhận lại được tài sản bị đánh mất, chị Đào Thị Mùi đã bày tỏ lòng cảm kích trước sự tận tụy và trách nhiệm của lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm.

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