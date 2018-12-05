Góc tìm người thân: Người đàn ông có vợ hai con lén đi kết hôn với cô gái cách nhà vợ chỉ 9km!

Theo thông tin được chia sẻ, người đàn ông này dù đã có vợ và hai con nhưng vẫn lén quan hệ, kết hôn với một cô gái khác.

Nhiều giờ qua, cộng đồng mạng liên tục truyền tay nhau "bản tin tìm người" vô cùng đặc biệt. Theo thông tin do người dùng mạng xã hội có tên T.T chia sẻ trong một nhóm kín, người đàn ông này đã có vợ và hai con nhưng vẫn lén lút quan hệ, kết hôn với một cô gái khác. “Anh L.Đ.H ở Thái Bình. Ngày 3/12/2018 sau khi về nhà chơi với con, anh H. đã nói với vợ là mình đi làm đêm. Và anh đã lái con xe của mình đi thẳng sang Ninh Bình. Tình cờ gặp đám cưới của em N.N.A. Vì em N.A không có chú rể nên anh H. lỡ đánh lái nhẹ và lạc trong đám cưới và thành chú rể vào trưa ngày 04/12/2018.

Trong khi người vợ vẫn ở nhà, đang đi làm, không hề biết rằng chồng mình đang lấy 1 người vợ khác. Vậy nay anh H. đang động phòng ở đâu liên lạc về gia đình ngay, gia đình thu dọn đồ đạc và không biết nên vứt ở đâu nữa rồi. Bài viết nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng - Ảnh: Internet Vậy tiện đây em cũng xin nhắn với em N.A rằng thật sự gia đình anh H. rất thông cảm về vấn đề não úng thủy của em. Tình yêu của em vượt qua cả khoảng cách khi biết rằng anh H. đã có vợ và 2 đứa con nhỏ dại. Nhưng vì em phận làm thê thiếp nhưng thích cưới rình rang mà không thông báo nên hiện chị cả đang sốc. Phận tiểu tam thê thiếp nên quỳ xuống vái lạy trước khi bước chân vào nhà. Đám cưới không có 1 người nào bên nhà chú rể thì em có nghĩ cái gì không em? Em đừng nói rằng em vô tội vì nhà em chỉ cách nhà vợ cả có 9 km thôi em nhé! Không hiểu rồi sau này em sẽ sống thế nào. Đời không cướp không cái gì của ai được đâu em ạ!”.

Từ trước đến nay, chuyện chồng lén lút đi ngoại tình không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, việc chồng tổ chức đám cưới cách nhà chỉ vài km như câu chuyện trên thì không phải ai cũng dám làm. Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, câu chuyện hy hữu đã khiến cộng đồng mạng sôi sục. Mọi người ra sức "ném đá" người đàn ông phụ bạc và kẻ thứ 3 đã chen ngang phá hoại gia đình người khác. Mặc dù thực hư của câu chuyện vẫn chưa rõ nhưng cư dân mạng vẫn đang liên tục chia sẻ và bình luận sôi nổi.

Bỏ vợ bầu 5 tháng đi ngoại tình, chồng ngang nhiên bảo vệ nhân tình, đuổi vợ về khi bị bắt tại trận Mặc dù đã hứa với gia đình sẽ chấm dứt tình cảm nhưng sau đó người chồng và cô bồ nhí vẫn tiếp tục qua lại. Khi bị bắt gặp lần nữa, người chồng chẳng những không ăn năn hối lỗi mà còn ngang nhiên bảo vệ nhân tình, đuổi người vợ mang thai 5 tháng về.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goc-tim-nguoi-than-nguoi-dan-ong-co-vo-hai-con-len-di-ket-hon-voi-co-gai-cach-nha-vo-chi-9km-306513.html