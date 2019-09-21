Đây là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm cụ thể hóa chủ trương hợp tác của Chính phủ hai nước theo “Nghị định thư về yêu cầu thú y và sức khỏe cộng đồng đối với các sản phẩm sữa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc” được ký kết vào tháng 04/2019 vừa qua. Thông qua chương trình này, doanh nghiệp hai nước sẽ có cơ hội tiếp cận, kết nối và tìm kiếm được các đối tác uy tín để thúc đẩy giao thương hơn nữa trong thời gian tới, ông Bành Tranh, Phó Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Hồ Nam nhận định.

Tham dự chương trình của các Lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Cục Chế Biến & Phát Triển Thị Trường Nông Sản - Bộ Nông nghiệp & Phát tiển Nông thôn Việt Nam; Lãnh đạo Sở Thương mại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc; Đại diện Hiệp hội Xuất nhập khẩu Nông Thực phẩm chăn nuôi – Sở Thương mại Trung Quốc; Chủ tịch và Ban thư ký Hiệp hội sữa Việt Nam; Lãnh đạo Công ty Vinamilk; Hơn 150 khách mời là các công ty phân phối của tỉnh Hồ Nam và các tỉnh lân cận, cùng các cơ quan thông tấn, báo chí của hai nước.

Bên cạnh mục tiêu xúc tiến thương mại, tăng cường hợp tác, đầu tư giữa các doanh nghiệp hai nước, sự kiện lần này còn góp phần nâng cao hình ảnh của thương hiệu sữa Việt Nam đối với người tiêu dùng Trung Quốc. Tại chương trình, Hiệp hội Sữa Việt Nam đã giới thiệu Vinamilk, thành viên của Hiệp hội và cũng là đại diện tiêu biểu của ngành sữa Việt Nam với các sản phẩm dinh dưỡng có chất lượng quốc tế.

Ông Bành Tranh – PGĐ Sở Thương mại tỉnh Hồ Nam phát biểu tại Chương trình giới thiệu sản phẩm sữa Việt Nam tại Trung Quốc

Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam, ông Trần Quang Trung đánh giá: “Vinamilk không chỉ có lịch sử phát triển hơn 43 năm mà còn là doanh nghiệp sữa đầu tiên và duy nhất của Việt Nam nằm trong Top 50 công ty sữa lớn nhất thế giới. Tôi tin tưởng Vinamilk sẽ là một đại diện xuất sắc của ngành sữa Việt Nam để giới thiệu đến cho người tiêu dùng Trung Quốc, đồng thời khẳng định sự phát triển của ngành sữa Việt Nam với các nước trên thế giới.”

Chủ tịch Hiệp hội sữa Việt Nam giới thiệu về sự phát triển của ngành sữa trong nước với đại diện là Công ty Vinamilk

“Năm 2017, tôi đã có dịp được nếm thử các sản phẩm của Vinamilk, công ty sữa lớn nhất Việt Nam. Tất cả đều rất thơm ngon và đầy dư vị. Các sản phẩm sữa từ các công ty nổi tiếng như Vinamilk khi vào Trung Quốc sẽ mang lại nhiều sự lựa chọn hơn cho thị trường Trung Quốc.” – Đại diện Hiệp hội Hiệp hội Xuất nhập khẩu Nông Thực phẩm chăn nuôi – Sở Thương mại Trung Quốc, ông Châu Văn phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc điều hành R&D Vinamilk đại diện chia sẻ các thông tin của Công ty đến hơn 150 đối tác Trung Quốc

Các cuộc khảo sát thị trường và chương trình triển lãm xúc tiến thương mại trong thời gian qua đã cho thấy phản hồi tích cực và nhu cầu đáng kể của người tiêu dùng Trung Quốc đối với các sản phẩm của Vinamilk. Bên cạnh đó, trong năm 2018, các đoàn công tác của Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã có các chuyến thăm và khảo sát một số nhà máy và trang trại của Vinamilk nhằm tìm hiểu, đánh giá năng lực sản xuất cũng như chất lượng và sự tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm của Vinamilk trong việc chuẩn bị xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là những cơ sở thuận lợi để Vinamilk thúc đẩy kinh doanh tại thị trường Trung Quốc.

Quầy sản phẩm sữa chua của Vinamilk được trưng bày bắt mắt tại siêu thị Hợp Mã, Hồ Nam

Khách hàng có thể nếm thử sản phẩm, mua ngay tại siêu thị hoặc đặt hàng thông qua ứng dụng di động rất tiện lợi

“Người tiêu dùng không chỉ mua một sản phẩm, họ còn mua sự yên tâm về chất lượng, sự uy tín của thương hiệu và sự hài lòng với dịch vụ. Hơn nữa, khi Vinamilk xuất khẩu sản phẩm đi bất cứ một quốc gia nào, Công ty đều ý thức mình đang đại diện cho thương hiệu của Việt Nam. Đó là lý do vì sao Vinamilk quyết định đầu tư cho việc xây dựng thương hiệu và chú trọng đến trải nghiệm của khách hàng khi tiêu dùng các sản phẩm.” – Ông Võ Trung Hiếu – Giám đốc Kinh Doanh Quốc Tế Vinamilk chia sẻ.

Đại diện Sở Thương mại Hồ Nam, Hiệp hội sữa Việt Nam, Vinamilk và đối tác cùng thực hiện nghi thức ra mắt thương hiệu Vinamilk thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc

Để đem lại sự tiên lợi tối đa cho người tiêu dùng, Vinamilk đã đầu tư cho gian hàng riêng trên các trang thương mại điện tử song song với việc đẩy mạnh phân phối vào các chuỗi siêu thị, đại siêu thị của Trung Quốc. Năm 2018, Vinamilk bắt đầu tiếp cận đưa hàng vào Hệ thống siêu thị Hợp Mã (Hema) - chuỗi “Đại siêu thị” của tập đoàn Alibaba, làm cơ sở để mở rộng độ phủ sang các chuỗi phân phối khác. Hợp Mã là một trong những hệ thống siêu thị hiện đại, có quy mô rất lớn với hơn 150 siêu thị được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng, tập trung tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thẩm Quyến... Cụ thể hơn, tính đến tháng 8/2019, Vinamilk có mặt trong chuỗi siêu thị Hợp Mã tại tỉnh Hồ Nam và phủ sóng toàn bộ các siêu thị Hợp Mã tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, và đang tiếp tục mở rộng ra toàn tỉnh.

Ông Phạm Văn Duy, Phó Cục trưởng Cục chế biến & Phát triển Thị trường Nông sản Việt Nam và Ông Châu Văn, Đại diện Hiệp hội Xuất nhập khẩu Nông thực phẩm chăn nuôi Trung Quốc tham dự sự kiện

Ngoài các tỉnh mà Vinamilk đã có mặt trước đó như Quảng Đông, Quảng Tây và các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc, kể từ tháng 09/2018, Vinamilk có mặt tại 90% các thành phố và huyện thuộc tỉnh Hồ Nam. Vinamilk liên tiếp đưa sản phẩm vào các đại siêu thị và siêu thị có quy mô lớn như Thiên Hồng, Hảo Nhuận Quế, Hối Mễ Ba, Hương Giang Bách Hóa.... Ngoài ra, vào tháng 8 năm nay, sản phẩm Vinamilk đã được đưa vào Dennis Department Store, chuỗi siêu thị lớn nhất ở tỉnh Hà Nam và tiếp tục phát triển ra nhiều tỉnh, thành phố khác của Trung Quốc.

Khu vực trưng bày sản phẩm nổi bật của Vinamilk tại Triễn lãm quốc tế lớn nhất năm về Thực phẩm & Dịch vụ ăn uống của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Bắt đầu tìm hiểu về thị trường Trung Quốc từ gần 10 năm trước, chiến lược kinh doanh của Vinamilk là hướng đến người tiêu dùng cuối trong chuỗi phân phối của mình. Với định hướng đó, Vinamilk đã phát triển gian hàng riêng trên kênh thương mại điện tử như Tmall (Alibaba), hợp tác cùng các trang thương mại điện tử lớn tại Hồ Bắc như Daily Fresh và Lucky and Fresh. Bước đi này giúp Vinamilk nhanh chóng bắt kịp và đáp ứng xu thế tiêu dùng mới của ngành bán lẻ tại thị trường này để tiếp cận và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối một các trực tiếp và hiệu quả hơn.

Một số sản phẩm của Vinamilk được đem đến giới thiệu tại chương trình lần này.

Với kinh nghiệm xuất khẩu đi hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các quốc gia đặc thù và có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm khắt khe như Nhật Bản, Mỹ, Úc, New Zealand, Canada…Vinamilk hiểu rõ, ngoài sự đầu tư về kênh phân phối, khảo sát nhu cầu của người tiêu dùng thì việc hiểu và tôn trọng nền văn hóa bản địa sẽ góp phần cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp ở các thị trường xuất khẩu. Chính vì vậy, Công ty đã chú trọng vào các hoạt động tiếp thị, truyền thông và hỗ trợ thương mại, nhằm nâng cao sự nhận diện thương hiệu đối với người tiêu dùng địa phương. Trong sự kiện lần này, Vinamilk đã chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu được thiết kế dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Việc làm này cho thấy sự đầu tư bài bản của Vinamilk trong chiến lược thâm nhập vào thị trường hết sức tiềm năng với 1,4 tỷ dân này.

Ông Châu Lập Cường, Chủ tịch Công ty TNHH Yiyiyuan, đối tác thương mại của Vinamilk tại Trung Quốc phát biểu:“Yiyiyuan tự hào là một đối tác phân phối của Vinamilk, công ty thuộc Top 50 công ty sữa lớn nhất thế giới, và sẽ sát cánh cùng Vinamilk trong chiến lược mở rộng hệ thống phân phối tại Trung Quốc. Tôi tin tưởng trong thời gian tới, các sản phẩm của Vinamilk sẽ trở thành sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc và được tin dùng đối với tất cả các hộ gia đình ở Trung Quốc.”

Sự chuẩn bị tốt về tài chính và năng lực sản xuất, chủ động trong nguồn nguyên liệu cùng với chiến lược kinh doanh, tiếp thị phù hợp với văn hóa và hướng đến người tiêu dùng sẽ là những yếu tố cơ bản giúp Vinamilk không chỉ thâm nhập thành công vào thị trường Trung Quốc, mà còn tạo được chỗ đứng cho thương hiệu sữa Việt tại thị trường có quy mô dân số lớn nhất thế giới này.

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Thông tin thêm:

Vinamilk hiện năng lực sản xuất lớn với hệ thống 16 nhà máy ở trong và ngoài nước đều được ứng dụng công nghệ hiện đại, đạt các tiêu chuẩn quốc tế, giúp Vinamilk đáp ứng được nhu cầu của các thị trường xuất khẩu lớn như Trung Quốc. Bên cạnh đó, Vinamilk còn là doanh nghiệp sở hữu nguồn lực sữa tươi nguyên liệu dồi dào với hệ thống trang trại theo chuẩn Global G.A.P lớn nhất châu Á về số lượng trang trại, nằm trong tổng số 12 trang trại tại Việt Nam. Ngoài ra, Vinamilk cũng đang sở hữu 2 trang trại được xây dựng theo chuẩn Organic Châu Âu tại Việt Nam và 1 tổ hợp trang trại Organic đang xây dựng tại Lào với diện tích dự kiến lên đến 20.000ha và quy mô đàn bò 100.000 con, sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu sản xuất các sản phẩm sữa Organic. Tháng 08/2019, Vinamilk cũng đã hợp tác cùng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tiến hành xây dựng Vùng chăn nuôi bò sữa an toàn dịch bệnh theo quy định của Tổ chức Thú y Thế giới, để đảm bảo nguồn nguyên liệu chất lượng cao, phục vụ cho nhu cầu trong nước và đáp ứng tiêu chuẩn các thị trường xuất khẩu, trong đó có Trung Quốc.

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