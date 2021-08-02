'Giật thót tim' khoảnh khắc ô tô 'cuốn trọn' đứa trẻ vào gầm xe, xem cảnh giải cứu mà 'lên huyết áp'

Mới đây, trên mạng xã hội vừa lan truyền một đoạn video được camera ghi lại khoảnh khắc chiếc xe ô tô đã đâm phải đứa trẻ đang đi trên đường. Cụ thể, trong đoạn clip có thể thấy, một bé trai mặc áo màu xanh dương chạy đi từ trong nhà ra chỗ chiếc xe bán tải rồi cậu bé đi vòng ra sau đuôi xe. Dường như cậu bé vẫn chưa biết chiếc ô tô đang lui ra đường nên tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trong vài chục giây ngắn ngủi.

Bé trai từ trong nhà chạy vòng ra phía sau chiếc ô tô để chơi đùa - Ảnh: Cắt từ clip

Lúc này, chiếc xe bán tải lăn bánh di chuyển lui ra đường nhưng không hề hay biết sự hiện diện của đứa trẻ ở phía sau nên đã đâm trúng rồi "nuốt trọn" đứa trẻ vào gầm xe. May mắn, ngay lập tức, tài xế xe bán tải đã nhận thấy điều bất thường, nhanh chóng phanh xe lại.