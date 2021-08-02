'Giật thót tim' khoảnh khắc ô tô 'cuốn trọn' đứa trẻ vào gầm xe, xem cảnh giải cứu mà 'lên huyết áp'

Xã hội 02/08/2021 09:59

Rất nhiều tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ em khi chơi đùa ngoài đường nhưng không có sự giám sát của người lớn. Tình huống sau đây cũng là một lời cảnh tỉnh cấp thiết với bậc cha mẹ trong việc trông chừng con nhỏ.

Mới đây, trên mạng xã hội vừa lan truyền một đoạn video được camera ghi lại khoảnh khắc chiếc xe ô tô đã đâm phải đứa trẻ đang đi trên đường. Cụ thể, trong đoạn clip có thể thấy, một bé trai mặc áo màu xanh dương chạy đi từ trong nhà ra chỗ chiếc xe bán tải rồi cậu bé đi vòng ra sau đuôi xe. Dường như cậu bé vẫn chưa biết chiếc ô tô đang lui ra đường nên tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trong vài chục giây ngắn ngủi.

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Bé trai từ trong nhà chạy vòng ra phía sau chiếc ô tô để chơi đùa - Ảnh: Cắt từ clip

Lúc này, chiếc xe bán tải lăn bánh di chuyển lui ra đường nhưng không hề hay biết sự hiện diện của đứa trẻ ở phía sau nên đã đâm trúng rồi "nuốt trọn" đứa trẻ vào gầm xe. May mắn, ngay lập tức, tài xế xe bán tải đã nhận thấy điều bất thường, nhanh chóng phanh xe lại.

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Bé trai bị ô tô bán tải nuốt trọn vào gầm xe - Ảnh: Cắt từ clip

Có lẽ do quá sợ hãi nên đứa trẻ đã khóc thét và một người dân đang đi ngang qua đã nghe thấy, liền đứng lại. Khi người này đã xác định được em bé bị kẹt dưới gầm xe bán tải và đã nhanh chóng giải cứu đứa bé thành công.

Mặc dù chưa rõ tình hình sau đó của đứa bé thế nào nhưng nếu theo dõi sự việc cũng khiến không ít người phải "thót tim". Tình huống trên cũng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ tới các bậc phụ huynh trong việc phải để ý, trông chừng con nhỏ khi chơi ở ngoài đường lớn để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

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Rất may là tài xế đã xử lý kịp thời, người đi đường cũng cứu được bé trai kịp lúc nên bé không bị ảnh hưởng đến tính mạng - Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn video ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã gây nhiều sự chú ý. Rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận trách móc phụ huynh để con nhỏ chơi ở chỗ nguy hiểm như thế mà không có ai giám sát, nhắc nhở. Một số người khác cũng tag tên người thân, bạn bè vào đoạn clip để nhắc nhở cẩn trọng trông việc chăm con nhỏ. 

'Lạnh sống lưng' cảnh 3 đứa trẻ đang ngồi bỗng bị nuốt trọn dưới gầm xe ôtô, không kịp chạy thoát

'Lạnh sống lưng' cảnh 3 đứa trẻ đang ngồi bỗng bị nuốt trọn dưới gầm xe ôtô, không kịp chạy thoát

Chỉ vì bất cẩn trong lúc lái xe mà tài xế đã không quan sát thấy 3 đứa trẻ đang ngồi chơi phía trước khiến vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

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