Giành micro hát karaoke trong đám giỗ, người đàn ông bị đánh liệt 2 chân

Xã hội 10/01/2019 17:27

Hai người đàn ông giành micro hát karaoke trong đám giỗ rồi lao vào xô xát. Cả hai sau đó kêu người đến 'dằn mặt' đối phương. Hậu quả làm một người liệt 2 chân.

Hôm nay (10/1), Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) đang tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Tâm (32 tuổi), Nguyễn Văn Năng (31 tuổi) và Nguyễn Bảo Xuyên (34 tuổi), cùng ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, ngày 18/11/2017, ông Trần Hoàng Huân cùng vợ đi ăn đám giỗ nhà bạn tại xã Giai Xuân. Trong tiệc có dàn loa karaoke cho mọi người hát. Đang hát thì xảy ra tranh cãi giữa ông Huân và Xuyên. 

Ông Xuân mắng Xuyên mất lịch sự vì giành micro khi mình chưa hát hết bài. Lời qua tiếng lại, hai bên xông vào đánh nhau ầm ĩ. Được chủ nhà can ngăn, Xuyên bỏ về nhà, còn ông Xuân đến nhà cha vợ.

Giành micro hát karaoke trong đám giỗ, người đàn ông bị đánh liệt 2 chân - Ảnh 1

3 đối tượng (từ trái qua): Nguyễn Bảo Xuyên, Nguyễn Văn Năng và Nguyễn Ngọc Tâm

Chiều hôm đó, ông Huân được Huỳnh Văn Hòa và Lê Ngọc Mai rước về. Em ruột của ông là Trần Quang Diệu cũng đến nhà chơi. Ông Huân liền kể lại việc bị Xuyên đánh trong đám giỗ vì tranh micro cho 3 người này nghe. Một lúc sau, ông Huân cùng 3 người này đến nhà Xuyên tính sổ nhưng không gặp nên bỏ về.

Nghe tin ông Huân kéo người đến nhà mình gây sự, Xuyên cùng Nguyễn Ngọc Tâm và Nguyễn Văn Năng mang hung khí, đuổi theo nhóm người của ông Huân. Tâm cầm gậy đánh ông Huân nằm gục, Xuyên cùng Năng chạy đến tiếp tục đánh cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Cả nhóm tiếp tục cầm gây đuổi đánh Diệu. Người dân gần đó phát hiện nên hô hoán và trình báo công an.

Ông Huân và Diệu được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hậu quả, ông Huân bị liệt 2 chân, thương tật 66%, Diệu thương tật 5%. Sau khi gây án, Xuyên, Năng và Tâm bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 21/8/2018, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã toàn quốc 3 đối tượng trên. Biết không thể thoát tội, Xuyên ra đầu thú, còn Năng và Tâm bị bắt giữ vào ngày 8/1/2019.

Hiện vụ án đang tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật.

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