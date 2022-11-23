Giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong căn nhà khói lửa bao trùm

Xã hội 23/11/2022 19:29

Hỏa hoạn xảy ra tại quán kem, vào thời điểm có 2 người ngủ ở bên trong. Do chỉ có 1 cửa thoát, trong khi khói lửa bao trùm, 2 nạn nhân mắc kẹt, không thể chạy thoát.

 

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, hồi 5h35' ngày 23/11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo về việc xảy ra cháy tại quán kem Phất, nằm ở đường Hoàng Văn Thụ, thuộc tổ 1, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đơn vị đã xuất 6 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng 30 cán bộ chiến sĩ ngay lập tức đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong căn nhà khói lửa bao trùm - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tại hiện trường, nơi xảy ra cháy là căn nhà ống 1 tầng lợp mái tôn, chỉ có độc nhất lối cửa trước để ra ngoài.

Thời điểm ngọn lửa bùng phát, 2 người ngủ ở bên trong, không thể chạy thoát vì khói bao trùm quá nhanh.

Lực lượng chức năng đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phá khóa, khống chế ngọn lửa và giải cứu an toàn 2 nạn nhân.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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