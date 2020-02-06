Giải cứu 2 bé trai bị lạc trong rừng sâu do bố... để quên

Xã hội 06/02/2020 11:36

Mâu thuẫn với vợ, Thắng đưa 2 con nhỏ vào rừng sâu rồi bỏ quên. Hai cháu bé bị lạc trong rừng trong tình trạng hoảng loạn, may mắn được lực lượng chức năng phát hiện giải cứu.

Chính quyền xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với Công an huyện Vũ Quang cùng người dân trên địa bàn giải cứu thành công 2 cháu bé bị lạc trong rừng sâu vì bị bố bỏ quên.

Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1982, trú tại xã Thọ Điền) xảy ra mâu thuẫn cãi vã với vợ. Chiều 4/2, anh Thắng đưa 2 con trai vào rừng. Người anh 11 tuổi vì sức khỏe yếu nên được bố cõng, riêng người em đi bộ dọc khe suối.

Khi vào rừng sâu, hai cháu bé kêu đói và mệt nên Thắng để con lại, dặn các con phải im lặng nếu không sẽ bị bắt cóc. Sau đó Thắng quay về nhà để mua sữa mang lên cho 2 con.

Tối 4/2, Thắng lên rừng nhưng quên mất địa điểm để 2 con lại. Sau khi tìm kiếm, Thắng về làng trong tình trạng hoảng loạn nhưng không về nhà. 

Vợ Thắng không thấy chồng và 2 con đâu nên trình báo chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng phối hợp với người dân địa phương chia nhiều nhóm tỏa các hướng tìm kiếm 3 cha con Thắng. 

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Hai bé trai bị lạc trong rừng sâu - Ảnh: Phapluatplus

Sáng 5/2, lực lượng chức năng tìm thấy Thắng, động viên anh cố nhớ lại đường đi đưa con vào rừng. 

Sau khoảng 4 km đi bộ vào rừng, lực lượng chức năng cũng tìm thấy 2 cháu bé đang ngồi trú dưới lùm cây trong tâm trạng sợ hãi, sức khỏe yếu. Cả hai được cho ăn và đưa về nhà an toàn.

Theo chính quyền địa phương, Thắng hay uống rượu và có biểu hiện bệnh tâm thần. Gia đình Thắng cũng thuộc diện khó khăn, người vợ là giáo viên mầm non và mới phẫu thuật u não, còn Thắng chỉ ở nhà trồng trọt, chăn nuôi.

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