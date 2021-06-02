‘Giấc mơ sữa Việt’, giải pháp mua sữa tiện lợi mùa giãn cách

Chủ động bổ sung dinh dưỡng tại nhà là cách để mẹ tăng cường sức đề kháng, tạo “lá chắn” bảo vệ con trẻ và người thân trước dịch bệnh Covid-19. Hệ thống Vinamilk “Giấc mơ sữa Việt” với kênh thương mại điện tử tiện dụng sẽ là “trợ thủ đắc lực” để mẹ chăm sóc dinh dưỡng hiệu quả cho gia đình.

Hệ thống thương mại điện tử và chuỗi cửa hàng Vinamilk “Giấc mơ sữa Việt” có hơn 500 điểm bán trên toàn quốc. Đây là kênh mua sắm tiện lợi và linh hoạt, cung cấp hơn 200 chủng loại sản phẩm sữa và các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng giúp mọi người tăng cường sức đề kháng, cải thiện hệ miễn dịch và bảo vệ sức khỏe, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh. Với kênh mua sắm trực tuyến thông qua website www.giacmosuaviet.com.vn và ứng dụng di động, “Giấc mơ sữa Việt” sẽ là cái tên quen thuộc đồng hành cùng mẹ trong việc chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng của cả nhà, giúp mẹ an tâm mua sắm trước các đợt giãn cách xã hội. Mọi trải nghiệm mua sắm của các mẹ đảm bảo luôn được xuyên suốt, nhanh chóng và thuận tiện.

Nguồn dinh dưỡng dồi dào trong sữa tươi Vinamilk 100% hỗ trợ bé tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao thể trạng Vitamin C tự nhiên trong nước ép cam Vfresh sẽ giúp mẹ và bé tăng cường sức đề kháng hiệu quả chống lại các bệnh dịch Không chỉ hỗ trợ hiệu quả “mẹ bỉm sữa” trong việc mua sắm các sản phẩm dinh dưỡng cho gia đình, người tiêu dùng còn có thể đặt hàng sản phẩm và gửi tặng cho bạn bè, người thân thông qua dịch vụ giao hàng tận nơi của hệ thống “Giấc mơ sữa Việt” trong thời điểm giãn cách xã hội như hiện nay. Chỉ cần tạo đơn hàng trên website hoặc qua ứng dụng, Vinamilk sẽ điều phối đơn hàng từ hệ thống 500 cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” của công ty trên cả nước để trao tận tay cho người nhận trong thời gian sớm nhất. Mua sản phẩm Vinamilk thông qua ứng dụng ‘Giấc mơ sữa Việt’ giúp các mẹ an tâm giãn cách xã hội Nhân viên của cửa hàng ‘Giấc mơ sữa Việt’ cẩn thận kiểm tra các sản phẩm trước khi giao đến tận nhà cho người tiêu dùng Tại hệ thống “Giấc mơ sữa Việt”, các mặt hàng đều được bảo quản trong điều kiện “chuẩn”, có hạn sử dụng xa. Đặc biệt, hệ thống hiện đang có nhiều ưu đãi hấp dẫn, bảo đảm sẽ khiến cho “bé thích, mẹ vui” trong dịp Quốc tế thiếu nhi năm nay.

Cụ thể, từ ngày 01/6 đến 06/6, các mẹ sẽ được tặng voucher giảm giá 35.000 đồng (áp dụng cho đơn hàng từ 350.000 đồng trở lên) khi mua sắm trên kênh online (*). Bên cạnh đó, với những đơn hàng trị giá từ 200.000 khi mua trực tiếp tại cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt”, khách hàng được tặng thêm 4 hộp sữa chua uống Hero. Ngoài ra, các bé còn có thể sưu tầm thẻ đổi quà (tập tô màu, balo dạ quang xinh xắn…) trong các lốc sữa trái cây Hero, sữa chua uống Susu. Bé có thể nhận những phần quà dễ thương khi mua nước trái cây Hero và sữa chua uống Susu từ cửa hàng ‘Giấc mơ sữa Việt’ Chiếc balo Susu màu hồng dễ thương là phần quà từ cửa hàng ‘Giấc mơ sữa Việt’ gửi đến bé Các mẹ hãy yên tâm nhé! Hệ thống cửa hàng "Giấc mơ sữa Việt" của Vinamilk luôn chung tay cùng mẹ gìn giữ sự an toàn cho tất cả những người thân yêu. (*) Áp dụng cho tất cả các sản phẩm trừ Sữa bột trẻ em dưới 2 tuổi, sữa đặc, sữa tươi Fino, sữa chua ăn trắng & nha đam và các sản phẩm không được khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Nóng: Trà Vinh thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 1/6 Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn tỉnh Trà Vinh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 1/6 cho đến khi có thông báo mới.

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