Giá vàng ngày 13/3 rớt thảm, SJC 'bốc hơi' từ 2 - 2,5 triệu đồng/lượng trong ngỡ ngàng

Đến 14h, đà giảm giá vàng miếng và nhẫn, nữ trang vẫn chưa dừng lại. SJC tiếp tục hạ thêm 700.000 đồng mỗi lượng vàng miếng so với buổi trưa, xuống 77,8 - 80,3 triệu đồng, tức giảm tới 2,2 triệu đồng so với ngày hôm qua. Tại DOJI, vàng miếng cũng về 77,5 - 80 triệu đồng một lượng.

Trước đó, lúc 11h30, các nhà vàng lần thứ 4 điều chỉnh biểu giá mua bán trong buổi sáng. Mỗi lượng vàng miếng được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giảm xuống 78,5 - 81 triệu đồng, thấp hơn 1,5 triệu đồng so với mức kỷ lục thiết lập sáng qua. Chênh lệch giá mua và bán đồng thời được nới rộng từ 2 triệu lên 2,5 triệu đồng.

Với vàng nhẫn trơn 24K, SJC lần thứ 5 điều chỉnh trong ngày, tiếp tục giảm 400.000 đồng xuống 67,3 - 68,6 triệu đồng, thấp hơn 1,65 triệu đồng so với hôm qua. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn trơn 24K giảm không phanh về 67,3 - 68,9 triệu, tức thấp hơn 2,6 triệu đồng trong 24 giờ qua.

Vàng nhẫn SJC ngay giờ trưa cũng giảm thêm 300.000 đồng so với đầu sáng, xuống 67,7 - 69 triệu đồng, thấp hơn 1,25 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn trơn 24K thậm chí giảm tới gần 2 triệu một lượng so với mức kỷ lục hôm qua, xuống còn 68,1 - 69,5 triệu đồng.

Đầu ngày, các nhà vàng đã nhiều lần điều chỉnh giá vàng miếng và nhẫn trơn sau khi thị trường thế giới đảo chiều giảm.

Khoảng 9h30, SJC hạ giá vàng miếng về 79,8 - 81,8 triệu đồng, giảm 800.000 đồng so với mức kỷ lục thiết lập sáng qua.

Giá vàng nhẫn trơn 24K và nữ trang thậm chí quay đầu giảm với tốc độ mạnh hơn. Tại SJC, mỗi lượng nhẫn trơn 24K từ cuối chiều qua đến sáng nay đã giảm gần 1 triệu đồng từ đỉnh, xuống 68 - 69,3 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu, nhẫn trơn 24K giảm mạnh 1-1,4 triệu đồng mỗi lượng về vùng 69 - 70 triệu đồng.

Dẫn tin từ báo Công Thương, trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco trưa 13/3 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.158 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD so với chiều qua. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 64,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 17,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 5,1 - 6,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm do lạm phát của Mỹ tăng trở lại trong tháng 2 và nóng hơn dự báo. Điều này dẫn đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khó cắt giảm lãi suất. Cụ thể, theo công bố của Cục Thống kê lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ vào rạng sáng 13/3 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần tăng 0,4% trong tháng 2 so với tháng 1 và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Về trung và dài hạn, Fed sẽ vào chu kỳ giảm lãi suất và mặt hàng kim loại quý sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ. Dù vậy, vàng đã tăng giá rất mạnh từ cuối năm 2023 và trong hơn 2 tháng đầu năm 2024. Khả năng tiếp tục tăng vọt của giá vàng không còn được đánh giá cao.

Gần đây, nhiều dự báo cho rằng vàng sẽ còn tăng trong nửa cuối năm nhưng với tốc độ chậm. Nhiều khả năng, giá vàng sẽ đạt mức 2.200 USD/ounce.