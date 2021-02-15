Vào đêm 14/2 (tức mùng 3 Tết), 2 xe máy va chạm trên quốc lộ 14, đoạn qua tỉnh Gia Lai khiến 4 thanh niên tử vong, 1 người khác bị thương.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên QL14, đoạn qua thôn Plei Dư, xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh Gia Lai) vào đêm ngày 14/2 (tức mùng 3 Tết) khiến 4 thanh niên tử vong và 1 người khác bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h, chiếc xe máy BKS 81F1-159.37 và xe máy BKS 81X1-010.59 lưu thông trên QL14 thì xảy ra va chạm.



Vụ tai nạn giao thông khiến 4 thanh niên tử vong, 1 người bị thương nặng - Ảnh: V.N

Vụ tai nạn khiến anh Rơ Mah T., chị Siu H’Y. (cùng SN 2001), anh Siu P. (SN 2002, cùng trú huyện Chư Pưh) tử vong tại chỗ; anh Kpă Y. (SN 2003, trú xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) tử vong trên đường đưa vào bệnh viện. Riêng chị Siu H’R. (SN 2004, trú xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh) bị thương rất nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra và làm rõ.

Nam sinh cởi áo đứng che mưa cho người bị tai nạn giao thông, hành động tử tế gây bão mạng xã hội Hành động tử tế của nam sinh lớp 12 lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và nhận về hàng ngàn bình luận thể hiện sự cảm kích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-lai-2-xe-may-va-cham-tren-quoc-lo-4-thanh-nien-tu-vong-396145.html