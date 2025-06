Giá cà phê hôm nay 18/6/2025: GIẢM MẠNH, trong nước thu mua ở mức 110.000 - 110.600 đồng/kg

Giá cà phê trong nước mới nhất chỉ còn 110.500 đồng/kg, giảm 1400 đồng/kg và dự báo sẽ giảm tiếp trong hôm nay.

Theo thông tin từ VOV.VN, sáng nay (18/6) - theo giờ Việt Nam, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2025 trên sàn London giảm 0,96% tương đương 42 USD/tấn, niêm yết ở mức 4.319 USD/tấn. Trong khi đó, mở đầu phiên giao dịch ngày 18/6, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2025 là 335,85 US cent/lb, giảm 2,35% tương đương 8,10 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Trước đó, lúc 21h00 tối 17/6 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê đang ở trạng thái cùng tăng giá trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta đang dao động trong khoảng 4.323 - 4.439 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2025 trên sàn London tăng lên mức 4.393 USD/tấn, tăng 0,73%, tương đương tăng 32 USD/tấn so với cuối phiên trước.

Cùng đang ở trạng thái tăng, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2025 đang là 344,90 US cent/lb, tăng 0,28% tương đương tăng 0,95 US cent/lb so với cuối phiên trước.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, giá cà phê trong nước mới nhất chỉ còn 110.500 đồng/kg, giảm 1400 đồng/kg và dự báo sẽ giảm tiếp trong hôm nay.

Giá cà phê lao dốc gần đây khi Brazil vào mùa thu hoạch cà phê, bổ sung cho nguồn cung và sản lượng không bị mất.

Đáng chú ý, vùng chuyên canh cà phê Arabica Cerrado Mineiro của Brazil đang tiến hành thử nghiệm giống cà phê Robusta do chịu hạn tốt, ít nhạy cảm thời tiết như Arabica.

Tính đến tháng 5/2025, tức 11 tháng của niên vụ 2024-2025 của Brazil, nước này xuất khẩu được 6,1 triệu bao Robusta nhân, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

Những năm gần đây, Brazil tăng diện tích Robusta nhưng chủ yếu phục vụ nội địa và đưa vào chế biến hòa tan. So với Robusta Việt Nam, Robusta Brazil vẫn bị đánh giá thấp hơn về chất lượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-ca-phe-hom-nay-1862025-giam-manh-trong-nuoc-thu-mua-o-muc-110000---110600-ongkg-734164.html