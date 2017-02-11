Theo trang này đưa tin, một tài xế lái taxi họ Trương ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc vì thường xuyên ra ngoài để lái xe vào buổi tối nên nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với người đồng nghiệp họ Dương.

Hơn nữa, trước đây hai người cùng lái xe vào buổi tối, nhưng sau đó ông Dương lại đột nhiên xin đổi sang làm t? vi ệc vào ban ngày, khiến ông Trương càng chắc chắn hơn về mối quan hệ mờ ám giữa vợ và đồng nghiệp.

Sở dĩ ông Trương nghi ngờ vợ mình và đồng nghiệp vì trong một lần vô tình nhìn thấy cách ông Dương gắp thức ăn cho vợ mình rất thân thiết từ đó ông đã chú ý đến hai người nhiều hơn. Như thông tin trên các phương tiện truyền thông thì trong bữa ăn tối cùng vợ chồng ông Trương thì ông Dương đã dùng đũa của mình gắp hết tất cả 12 món ăn trên bàn vào bát của vợ ông Trương.

Để làm rõ sự việc, ông đã mời người đồng nghiệp đi ăn cùng vợ chồng mình một lần nữa. Lúc này, ông đã dành thời gian quan sát hai người kỹ càng hơn. Không ngoài dự đoán, người đồng nghiệp họ Dương lại tiếp tục dùng đũa của mình gắp thức ăn cho vợ của ông. Chính vì sự ân cần quá mức cần thiết của ông Dương với vợ mình khiến ông Trương tin chắc rằng giữa hai người có thứ gì đó hơn bạn bình thường. Sau đó, giữa ba người xảy ra tranh cãi, bữa ăn kết thúc.

Những tưởng mọi việc cứ thế quan đi, nhưng khi về đến trước cửa nhà của ông Dương thì hai người đàn ông lại xảy ra mâu thuẫn. Trong khi xô xát, ông Trương rút trong mình một con dao đã chuẩn bị từ trước đâm liên tục vào người ông Dương hơn 10 nhát. Sau đó, mặc dù ông Dương được đưa vào viện ngay lập tức nhưng không qua khỏi vì mất máu quá nhiều, ông đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Khi nhận được tin, ông Trương đã tự mình đi đến sở cảnh sát để đầu thú. Theo SCMP đưa tin thì nghi ngờ của ông Trương về mối quan hệ giữa vợ và người đồng nghiệp là hoàn toàn đúng. Mặc dù việc dùng đũa để gắp thức ăn cho người khác là một nét văn hóa đặc trưng của người Trung Quốc, nó thể hiện lòng hiếu khách, sự thân thiết giữa bạn bè. Nhưng trang này cho rằng hành động của ông Dương dành cho vợ của bạn mình là quá sức ân cần, chu đáo nó giống như chăm sóc người yêu hơn là sự quan tâm dành cho một người bạn.

Hiện tòa án vẫn đang xem xét để đưa ra mức án phù hợp với ông Trương.

Nguồn: South China morning post