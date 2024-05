Theo thông tin từ VOV, ngay sau nhận được thông tin vụ cháy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Phó Bí thư thường trực Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng điều hành Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, lãnh đạo Công an Thành phố và Bí thư, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đã trực tiếp có mặt tại hiện trường và hội ý nhanh tại UBND phường Trung Hòa để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Trước đó, dẫn tin từ báo Nhân Dân, hồi 0 giờ 45 phút ngày 24/5, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân; tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an thành phố đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.