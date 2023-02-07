Gắp 2 dị vật lạ trong vùng kín của bé gái 5 tuổi, chuyên gia khuyến cáo điều này đến các bậc phụ huynh!

Xã hội 07/02/2023 08:35

Các bác sĩ Khoa Phụ A5, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vừa tiến hành gắp 2 dị vật vô cùng nhỏ nằm trong vùng kín của bé gái 5 tuổi.

Theo thông tin từ Giadinh.net, ngày 6/2, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, các bác sĩ khoa Phụ A5, của Bệnh viện vừa tiến hành gắp 2 dị vật vô cùng nhỏ nằm trong vùng kín của bé gái 5 tuổi. Đây là một ca can thiệp phức tạp vì có nhiều mảnh dị vật nằm sâu ở âm đạo và trực tràng.

Cụ thể, bé gái N.N.N ( 5 tuổi, trú tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc) được bố mẹ đưa xuống Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thăm khám vì vùng kín có mùi khó chịu kèm biểu hiện tấy đỏ.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhận thấy vùng kín của bé bị viêm đỏ, chảy dịch mùi hôi. Kết quả siêu âm cho thấy phát hiện có dị vật trong âm đạo của bé. Bệnh nhi nhanh chóng được nhập viện.

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào, Khoa Phụ A5 đã tiến hành nội soi buồng tử cung để gắp dị vật. Bằng đèn nội soi siêu nhỏ, bác sĩ đã khéo léo tiến hành nội soi âm đạo mà không gây tổn thương đến màng trinh của bé.

"Chúng tôi gắp được 1 dị vật kích thước 20x7mm cùng nhiều mảnh xốp màu đen. Sau đó, chúng tôi tiếp tục đưa camera quan sát, phát hiện thêm 1 vật màu đen, vị trí 1 giờ trên thành âm đạo. Nhận thấy vị trí của dị vật khó gắp qua đường âm đạo, chúng tôi chuyển qua thăm khám tại trực tràng, gắp được vật lạ kích thước 20x10mm là tay lego robot", PGS Lê Thị Anh Đào cho hay.

 

Gắp 2 dị vật lạ trong vùng kín của bé gái 5 tuổi, chuyên gia khuyến cáo điều này đến các bậc phụ huynh! - Ảnh 1
Dị vật được lấy ra từ vùng kín bệnh nhi - Ảnh: VTV

Theo thông tin từ VTV, PGS. TS. BS. Lê Thị Anh Đào cho biết,k đây là trường hợp can thiệp khá phức tạp vì một số trường hợp từng gặp chủ yếu chỉ nhét 1 dị vật nhưng bệnh nhi này nhét nhiều thứ nhỏ vào vùng kín.

Bên cạnh đó, các bác sĩ phải tính toán lựa chọn loại đèn soi phù hợp để có thể nhìn rõ dị vật, khéo léo gắp dị vật ra khỏi âm đạo cháu bé mà không ảnh hưởng tới màng trinh hay phần phụ của cháu bé. Nếu bác sĩ không có kinh nghiệm, không lựa chọn đèn soi phù hợp có thể sẽ tác động không tốt tới cháu bé về cả tinh thần và sức khỏe.

Rất may, trong quá trình thăm khám và điều trị, bệnh nhi ngoan và bố mẹ em cũng hợp tác để bác sĩ có thể tiến hành thuận lợi nhất. Sau phẫu thuật, bé đã hồi phục sức khỏe và xuất viện.

PGS.TS Lê Thị Anh Đào cho hay, mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 2-3 ca giống trường hợp bệnh nhi trên. Đây là lời cảnh báo cho các gia đình cần phải theo dõi, quan tâm đến trẻ nhiều hơn, tránh để trẻ chơi với vật nhỏ có thể đút vào mũi, tai, cửa mình…

"Hiện tượng có dị vật trong vùng kín của bé gái không phải là hiếm gặp. Các bé thường tự mình tìm hiểu thế giới xung quanh và tò mò về cơ thể. Do đó, các bậc cha mẹ hãy quan sát con kỹ lưỡng, chú ý vệ sinh hàng ngày cho con và dạy bé không được đưa dị vật vào âm đạo.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường ra khí hư hôi ở vùng kín của trẻ nhỏ, ra máu thì phải đưa bé đến viện để các bác sĩ tìm ra nguyên nhân và xử trí kịp thời. Nếu để lâu, những dị vật này sẽ là nguyên nhân gây viêm nhiễm, chảy máu âm đạo kéo dài ở trẻ, đôi khi gây nhiễm trùng nặng, ảnh hưởng chức năng sinh sản về sau" - bác sĩ Anh Đào khuyến cáo.

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