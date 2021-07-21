Gần 300 tấn lương thực chan chứa nghĩa tình của người dân xứ Nghệ đã cập cảng Bến Nghé, TP.HCM

Giữa lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM diễn ra căng thẳng, người dân xứ Nghệ đã liên tục hỗ trợ để san sẻ khó khăn. Mới đây, gần 300 tấn lương thực, thực phẩm đã được chính quyền, bà con Nghệ An chuyển vào Sài Gòn.

Với tâm thế một lòng hướng về TP.HCM giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng, nhiều địa phương khắp mọi miền tổ quốc đã liên tục gửi những chuyến xe nghĩa tình về thành phố mang tên Bác để phần nào san sẻ bớt khó khăn. Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, sáng 21/7, tại cảng Bến Nghé, TP.HCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ tiếp nhận hơn 290 tấn lương thực, thực phẩm trị giá trên 6,7 tỷ đồng do Tỉnh ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An hỗ trợ nhân dân TP.HCM phòng, chống Covid-19.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo và nhân dân TP.HCM, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cho biết, trong thời gian qua, thành phố đã đón nhận rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ quý báu của các địa phương, đơn vị như một minh chứng về tình đoàn kết, thân ái, nghĩa đồng bào bền chặt và là động lực to lớn giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Bà Tô Thị Bích Châu thay mặt lãnh đạo và nhân dân TP.HCM nhận tấm lòng quý báu của người dân quê Bác - Ảnh: TTXVN Bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh: "Dù đối mặt với những khó khăn do dịch bệnh nhưng với sự đoàn kết chung một tấm lòng và tinh thần chống dịch như chống giặc, cùng với sự động viên, ủng hộ quý báu của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân các tỉnh/thành hướng về thành phố mang tên Bác, Đảng bộ và nhân dân TP.HCM sẽ có thêm sức mạnh, động lực vững vàng và tự tin chiến thắng đại dịch Covid-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước".

Được biết, ngay sau khi cập bến cảng Bến Nghé, 15 container chở 292,567 tấn hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả các loại của nhân dân Nghệ An gửi tặng đã được hệ thống Mặt trận TP.HCM nhanh chóng chuyển đến các khu cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn để giao đến tay những người dân đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 và các lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn. Lượng hàng hóa từ Nghệ An sẽ nhanh chóng được vận chuyển đến tay những người dân khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch - Ảnh: TTXVN Đây không phải là lần đầu tiên người dân quê Bác san sẻ với Sài Gòn. Trước đó, tỉnh Nghệ An cũng đã ủng hộ 2 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống Covid-19 TP.HCM. Không những thế, tỉnh còn phát động chương trình "Tuần lễ vì Thành phố mang tên Bác" để quyên góp ủng hộ nhân dân TP.HCM đang gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19. Những chuyến xe không chỉ chở lương thực, thực phẩm thiết yếu mà còn chở cả tấm lòng thơm thảo, nghĩa tình đồng bào ấm áp mà thân thương của những người con xứ Nghệ đến với nhân dân vùng dịch. Hy vọng, với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cơ quan chức năng và sự đồng lòng của nhân dân, dịch bệnh Covid-19 sẽ sớm được đẩy lùi, cuộc sống sớm quay lại guồng quay nhộn nhịp.

Cụ bà 76 tuổi ở Quảng Trị 'đội nắng' đạp xe mang gạo, bí ủng hộ đồng bào miền Nam chống dịch khiến CĐM 'cay xè mắt' Hình ảnh cụ bà 76 tuổi nơi 'rốn lũ' Quảng Trị đạp xe giữa trời nắng như đổ lửa để mang những trái bí gửi vào TP.HCM được chia sẻ trên MXH khiến ai nhìn cũng cay khóe mắt. Giữa đại dịch COVID-19 căng thẳng, nghĩa tình đồng bào khiến ai nấy đều ấm lòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gan-300-tan-luong-thuc-chan-chua-nghia-tinh-cua-nguoi-dan-xu-nghe-da-cap-cang-ben-nghe-tphcm-413606.html