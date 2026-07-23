Galaxy Z Fold8 Ultra và Z Fold8 khác nhau ra sao, nên chọn bản nào?

Lần đầu Samsung tách dòng Fold thành hai phiên bản: Galaxy Z Fold8 Ultra cao cấp nhất và Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn. Hai máy chênh nhau 6 triệu đồng nhưng khác biệt rõ ở màn hình, camera và định vị sử dụng.

Galaxy Z Fold8 Ultra với màn trong 8 inch và camera 200MP (ảnh minh hoạ).

Việc có thêm bản Ultra giúp người dùng nhiều lựa chọn hơn, nhưng cũng đặt ra câu hỏi nên chi thêm tiền cho bản cao cấp hay chọn bản tiêu chuẩn vừa đủ.

Màn hình và thiết kế

Galaxy Z Fold8 Ultra sở hữu màn hình trong 8 inch QXGA+ và màn ngoài 6,5 inch, hướng tới trải nghiệm gần một chiếc máy tính bảng. Bản Z Fold8 tiêu chuẩn dùng màn trong 7,6 inch tỷ lệ 4:3 và gây ấn tượng với trọng lượng chỉ 201g - nhẹ nhất trong nhóm. Cả hai đều dùng khung Flex Titanium mới, giúp máy mỏng và bền hơn khi gập.

Camera và hiệu năng

Khác biệt lớn nhất nằm ở camera. Bản Ultra trang bị camera chính 200MP cùng ống siêu rộng 50MP mới và khả năng quay 8K, trong khi bản tiêu chuẩn dùng cụm camera kép 50MP. Về sức mạnh, cả hai cùng chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, nên hiệu năng xử lý gần như tương đương; điểm chênh chủ yếu đến từ camera và kích thước màn hình.

Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn nhẹ 201g, màn 7,6 inch tỷ lệ 4:3 (ảnh minh hoạ).

Phần mềm và trải nghiệm gập

Ngoài phần cứng, cả hai phiên bản Fold đều chạy giao diện mới với các tính năng tận dụng màn hình gập, từ chia đôi cửa sổ đến kéo thả giữa các ứng dụng. Bản Ultra với màn 8 inch có lợi thế khi mở nhiều cửa sổ cùng lúc, trong khi bản tiêu chuẩn cân bằng hơn giữa kích thước và trọng lượng. Trải nghiệm phần mềm gần như tương đồng, nên yếu tố quyết định vẫn xoay quanh nhu cầu về màn hình và camera.

Giá và lựa chọn phù hợp

Galaxy Z Fold8 Ultra có giá từ 52,99 triệu, còn Z Fold8 từ 46,99 triệu đồng. Người đề cao nhiếp ảnh, quay video và màn hình lớn nhất nên chọn Ultra; người muốn máy gọn nhẹ, giá dễ chịu hơn mà vẫn đủ mạnh có thể chọn bản tiêu chuẩn. Cả hai đang mở đặt trước - có thể tham khảo Galaxy Z Fold8 Ultra và Z Fold8 tại Hoàng Hà Mobile.

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