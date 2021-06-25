Gái xinh để lộ 'trọn vòng 3 căng tròn' trước bàn dân thiên hạ khi vừa bước xuống xe khiến người đi sau 'đỏ mắt'

Xã hội 25/06/2021 13:44

Mới đây, trên MXH xuất hiện 1 đoạn video ghi lại cảnh gặp sự cố trang phục khiến cho cô gái lộ vòng 3 giữa "thanh thiên bạch nhật". Tuy nhiên phản ứng của người đàn ông quay clip lại khiến CĐM nổ ra nhiều tranh cãi.

Mới đây, trên MXH xuất hiện 1 đoạn clip ghi lại cảnh 1 cô gái gặp phải tình huống "đỏ mặt" khi bộ váy cô đang mặc "phản chủ" vô tình khiến vòng 3 lồ lộ giữa ban ngày. Điều đáng chú ý là hình như nữ chính không hề hay biết sự cố bất ngờ này.

Theo như clip ghi lại thì nữ chính vẫn vô tư, thong thả bước đi mặc dù 1 phần của đuôi váy đã bị vướng lại khiến cho cô gái lộ vòng 3 rõ mồn một. May thay cô có mặc quần tất bên trong nên mới tránh được phản cảm. 

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Vừa xuống xe, cô nàng đã vướng ngay sự cố - Ảnh cắt từ clip

Ngay lập tức, người đàn ông gần đó và cũng là chủ nhân của đoạn video đã có màn xử lý được đánh giá là vô cùng khéo léo. Cụ thể, anh chàng này đã tiến đến bắt chuyện. Người này viện ra rất nhiều cớ như gọi cô gái quay lại lấy túi xách, khen chiếc váy đẹp và hỏi han thông tin chiếc váy,... để cho cô gái tác động lên trang phục khiến một phần chiếc váy phía sau tự động rơi xuống. Đúng như mong muốn, sau khi nghe người đối diện khen váy, cô nàng hớn hở và vui vẻ đụng vào chiếc váy để cung cấp thêm thông tin cho chàng trai, lúc này cô ngỡ ngàng phát hiện ra phút "hớ hênh" của mình và nhanh chóng chỉnh lại phần đuôi váy bị vướng. 

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Đang khoe về chiếc váy thì nữ chính nhận ra và nhanh chóng chỉnh trang - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên MXH, rất nhiều lời khen có cánh cho hành động của chàng trai đã được CĐM bình luận. Nhiều người cảm thấy người đàn ông này không những lịch sự mà còn thông minh, tế nhị. 

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CĐM khen anh chàng đã có pha xử lý khéo, đi vào lòng người - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều người cho rằng đây chỉ là clip dàn dựng, có sắp đặt để câu view, câu like. Vì đoạn cuối của clip, sau khi cô gái phát hiện sự cố và chỉnh trang lại, anh chàng vẫn còn nán lại hỏi han thêm về thông tin chiếc váy. Điều này khiến nhiều nghĩ đến việc cả 2 đang quảng cáo cho shop quần áo hoặc 1 app shopping nào đó. 

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Vẫn có những ý kiến cho rằng đây là clip diễn - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù không biết thực hư về đoạn clip này, nhưng đây cũng là bài học nhắc nhỏe chị em nên chú ý, cẩn thận hơn khi ra đường vì chỉ 1 phút sơ ý cũng có thể dẫn đến nhiều tình huống "ngượng chín mặt" như nữ chính trong clip.

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