Gã tài xế xe ôm hiếp dâm khách nữ rồi cướp tài sản lúc rạng sáng

Xã hội 18/02/2023 09:22

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Nguyễn Tấn Kỵ (44 tuổi, quê Khánh Hòa), thừa nhận hành vi phạm tội. Kỵ khai mình hành nghề xe ôm, khi đang chở khách thì nảy sinh dục vọng và hiếp dâm chị H.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 17/2, Cơ quan CSĐT Công an TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tấn Kỵ (SN 1979, quê Khánh Hoà, hành nghề chạy xe ôm) để điều tra hành vi hiếp dâm, cướp tài sản. 

Theo đó, ngày 14/2, đồn Công an khu công nghiệp Sóng Thần nhận tin trình báo của chị Đ.T.T.H về việc chị bị một đối tượng nam cướp tài sản, hiếp dâm.

Theo chị H., rạng sáng 14/2 chị đứng đón xe ôm ở khu vực ngã tư cầu Ông Bố, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương thì một người đi xe máy, mặc áo khoác của một hãng xe ôm công nghệ lại hỏi và được cô gái thuê chở về phòng trọ ở phường Dĩ An, TP. Dĩ An.

Cô gái sau đó đến Công an trình báo vụ việc. Bước đầu xác định nạn nhân bị mất 1 điện thoại, 1 ví tiền bên trong có 1 chiếc nhẫn vàng và 1 triệu 900 ngàn đồng.

Gã tài xế xe ôm hiếp dâm khách nữ rồi cướp tài sản lúc rạng sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sau khi nhận được tin báo, Lãnh đạo Công an TP. Dĩ An đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng gây án, đồng thời xác lập chuyên án truy xét, bí số VX142H để tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ.

Từ những thông tin, tài liệu ban đầu, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đã đưa ra những nhận định, đánh giá về đối tượng gây án, từ đó báo cáo Lãnh đạo Công an TP. Dĩ An, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khoanh vùng, tập trung lực lượng xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Đêm 16/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định đối tượng đang di chuyển trên đoạn đường Quốc lộ 13, hướng về địa bàn TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương nên tổ chức lực lượng đón lõng. Khi đối tượng di chuyển đến gần chợ Vĩnh Phú thuộc địa bàn TP Thuận An thì lực lượng trinh sát bất ngờ áp sát, khống chế, bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở làm việc. 

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Nguyễn Tấn Kỵ (44 tuổi, quê Khánh Hòa), thừa nhận hành vi phạm tội. Kỵ khai mình hành nghề xe ôm, khi đang chở khách thì nảy sinh dục vọng và hiếp dâm chị H.

Hiện Công an TP Dĩ An đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Kỵ để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

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