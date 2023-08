Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 17/2, Cơ quan CSĐT Công an TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tấn Kỵ (SN 1979, quê Khánh Hoà, hành nghề chạy xe ôm) để điều tra hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Theo đó, ngày 14/2, đồn Công an khu công nghiệp Sóng Thần nhận tin trình báo của chị Đ.T.T.H về việc chị bị một đối tượng nam cướp tài sản, hiếp dâm.