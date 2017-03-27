Được biết nghi phạm trong vụ án tên là Evan Xavier, 26 tuổi, còn nạn nhân là Herald Miami bạn gái của hắn ta.

Nạn nhân đã nói với cảnh sát rằng nguyên nhân khiến bạn trai nổi giận là do cô đã bỏ quên chiếc ví anh ta tặng trên một chuyến xe taxi. Khi thú nhận sự thật với Evan, anh ta đã dùng một chiếc vali đánh lên đầu và đấm liên tục vào mặt cô.

Theo báo cáo ban đầu của cảnh sát, Evan Xavier đã đánh đập và cưỡng hiếp bạn gái mình trong hai tuần liên tục. Hắn ta không chỉ dùng kềm nhổ tất cả móng tay giả ra khỏi bàn tay nạn nhân mà còn đánh cô bằng gậy chơi golf. Khi phát hiện bạn gái có ý định bỏ trốn, hắn dùng dao dọa sẽ cắt cổ cô nếu còn phát hiện thêm lần nữa.

Sau đó hắn đưa cô đến giam giữ tại một căn hộ ở bãi biển Miami. Tại đây nạn nhân bị cưỡng hiếp trong hai tuần liên tục. Hắn không cho cô bước ra khỏi phòng dù chỉ là nửa bước. Mỗi khi phát hiện bạn gái có ý định bỏ trốn, người này lại dùng dao uy hiếp. Do quá sợ hãi nên Herald phải ở lại căn hộ mặc cho hắn hành hạ.

Tuy sựt? việc đã xảy ra từ cuối tháng 1, nhưng những vết thâm tím trên cơ thể nạn nhân vẫn còn hằn lên rõ ràng mặc dù cô chỉ mới báo án vào Chủ Nhật tuần rồi. Ngay khi nhận được thông tin tố cáo, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Evan Xavier ngay lập tức.

Ban đầu khi bị thẩm tra, hắn ta vẫn quanh co chối tội. Tuy nhiên khi đối mặt với những biện pháp nghiệp vụ của cảnh sát, Evan Xavier đã thừa nhận mọi lỗi lầm của mình.

Theo lời nghi phạm, nguyên nhân dẫn đến sự việc là vì nghi ngờ người yêu ngoại tình. Chiếc túi trước đó Evan Xavier tặng cho người yêu có giá trị rất lớn, do đó khi nghe Herald nói bỏ quên trên taxi hắn đã nghĩ cô bán nó đi và lấy tiền cho gã khác.

Muốn bạn gái thừa nhận lỗi lầm, hắn đã dùng nhiều biện pháp để đánh đập cô. “Trong suốt hai tuần ở nhà, vì dùng thuốc quá nhiều nên tôi đã làm ra những hành động không phải của con người. Giờ đây tôi rất hối hận và mong cô ấy có thể tha thứ cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra”, Evan Xavier nói.

Hiện cảnh sát vẫn chưa đưa ra phát ngôn cụ thể về mức phạt dành cho hành vi của Evan Xavier.