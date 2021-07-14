Sau một tuần lẩn trốn trong rừng sâu, đối tượng Lê Văn Triễn nghi giết hại mẹ vợ đã được Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ. Trong thời gian ở rừng sâu, đối tượng chỉ uống nước lã và ăn các loại rau trái trong rừng.
- Vụ người phụ nữ chết bất thường sau vườn ở Quảng Bình: Nghi phạm là con rể đang lẩn trốn vào rừng, công an phát hiện nhiều dấu vết máu nhỏ giọt quanh hiện trường
- Quảng Bình: Người phụ nữ chết sau vườn nhà với nhiều vết thương bất thường, nghi bị sát hại
Liên quan đến vụ án bà H.T.Th (54 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh) được phát hiện tử vong bất thường ở sau vườn nhà, nghi phạm được cơ quan chức năng xác định là anh Lê Văn Triễn - con rể bà Th. (SN 1988, trú tại thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình). Sau khi gây án, đối tượng Triển đã lẩn trốn vào rừng sâu, địa bàn hiểm trở và phức tạp.
Sau gần 1 tuần lẩn trốn, theo báo Công an nhân dân, trưa ngày 12/7, các lực lượng Công an huyện Quảng Ninh, Công an xã và chính quyền xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã bắt được nghi phạm Lê Văn Triễn. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, Triễn đã khai nhận hành vi tội ác của mình bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình vì vậy đã ra tay giết hại mẹ vợ.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, cơ quan điều tra cho biết sau 1 tuần bỏ trốn vào rừng, sức khoẻ của Triễn hiện khá yếu, cơ thể mệt mỏi. Đối tượng khai rằng trong gần 1 tuần lẩn trốn trong rừng sâu chỉ uống nước lã và ăn các loại rau trái trong rừng.
Trước đó ngày 6/7, sau khi nhận tin báo của người dân phát hiện bà Th. tử vong sau vườn nhà, Công an huyện Quảng Ninh đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm thi thể, khám nghiệm hiện trường và xác định bà Th. tử vong do bị sát hại.
Qua khám nghiệm cho thấy nhiều dấu vết máu nhỏ giọt từ hiện trường ra ngoài đường khoảng 2km. Cơ quan công an đã xác định nghi phạm chính của vụ sát hại này là người con rể tên Triễn. Trong lúc sát hại bà Th., Triển đã bị thương, chảy máu nhiều khi bỏ trốn vào khu vực rừng hồ thủy lợi của huyện Quảng Ninh.