Gã con rể giết mẹ vợ rồi lẩn trốn vào rừng sâu 'sa lưới', tiết lộ hơn 1 tuần chỉ uống nước lã và ăn trái cây rừng

Xã hội 14/07/2021 07:47

Sau một tuần lẩn trốn trong rừng sâu, đối tượng Lê Văn Triễn nghi giết hại mẹ vợ đã được Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ. Trong thời gian ở rừng sâu, đối tượng chỉ uống nước lã và ăn các loại rau trái trong rừng.

Liên quan đến vụ án bà H.T.Th (54 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh) được phát hiện tử vong bất thường ở sau vườn nhà, nghi phạm được cơ quan chức năng xác định là anh Lê Văn Triễn - con rể bà Th. (SN 1988, trú tại thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình). Sau khi gây án, đối tượng Triển đã lẩn trốn vào rừng sâu, địa bàn hiểm trở và phức tạp.

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Đối tượng Lê Văn Triễn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an nhân dân

Sau gần 1 tuần lẩn trốn, theo báo Công an nhân dân, trưa ngày 12/7, các lực lượng Công an huyện Quảng Ninh, Công an xã và chính quyền xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã bắt được nghi phạm Lê Văn Triễn. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, Triễn đã khai nhận hành vi tội ác của mình bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình vì vậy đã ra tay giết hại mẹ vợ.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, cơ quan điều tra cho biết sau 1 tuần bỏ trốn vào rừng, sức khoẻ của Triễn hiện khá yếu, cơ thể mệt mỏi. Đối tượng khai rằng trong gần 1 tuần lẩn trốn trong rừng sâu chỉ uống nước lã và ăn các loại rau trái trong rừng.

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Công an Quảng Bình hỏi cung, đấu tranh với Lê Văn Triễn thì đối tượng mới khai nhận hành vi phạm tội của mình - Ảnh: Dân Việt

Trước đó ngày 6/7, sau khi nhận tin báo của người dân phát hiện bà Th. tử vong sau vườn nhà, Công an huyện Quảng Ninh đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm thi thể, khám nghiệm hiện trường và xác định bà Th. tử vong do bị sát hại.

Qua khám nghiệm cho thấy nhiều dấu vết máu nhỏ giọt từ hiện trường ra ngoài đường khoảng 2km. Cơ quan công an đã xác định nghi phạm chính của vụ sát hại này là người con rể tên Triễn. Trong lúc sát hại bà Th., Triển đã bị thương, chảy máu nhiều khi bỏ trốn vào khu vực rừng hồ thủy lợi của huyện Quảng Ninh.

Nghi phạm sát hại mẹ vợ lẩn trốn vào rừng cây rậm rạp, 300 cảnh sát Quảng Bình cùng flycam, chó nghiệp vụ vây bắt

Nghi phạm sát hại mẹ vợ lẩn trốn vào rừng cây rậm rạp, 300 cảnh sát Quảng Bình cùng flycam, chó nghiệp vụ vây bắt

Công an tỉnh Quảng Bình huy động 300 cảnh sát, flycam, chó nghiệp vụ truy bắt Lê Văn T. (SN 1988, quê ở thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đang bỏ trốn do nghi đối tượng này sát hại mẹ vợ.

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