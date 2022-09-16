Do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, người chồng đã lấy xăng đổ lên người vợ bật lửa đốt khiến vợ bỏng nặng, sau đó tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Ánh (SN 1986, trú xã Phú Dương, Tp.Huế) phạm tội Giết người.

Bị cáo Nguyễn Hữu Ánh tại phiên tòa. (Ảnh: báo Người Đưa Tin)

Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, Nguyễn Hữu Ánh kết hôn với chị T.T.M.N. (SN 1994, ngụ xã Phú Dương, Tp.Huế) và có 4 người con.

Khoảng đầu năm 2020, Ánh cho rằng chị N. có quan hệ tình cảm với người khác nên thường xuyên đi làm về muộn, dẫn đến tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, hay cãi vã nhau.

Khoảng 22h ngày 4/12/2021, sau khi nhậu với bạn tại nhà mình xong, Ánh chưa thấy chị N. về. Ánh gọi điện thoại nhưng chị N. không nghe máy. Ánh nghĩ chị N. có quan hệ tình cảm với người khác nên chờ vợ về để hỏi chuyện.

Khoảng 23h cùng ngày, chị N. về tới nhà, Ánh hỏi lý do vợ không nghe máy của chồng, chị N. không trả lời.

Khi thấy điện thoại của chị N. có chuông báo tin nhắn, chị N. vừa cầm lên xem thì Ánh giật điện thoại của vợ rồi ném xuống nền nhà. Ánh cũng ném luôn điện thoại của mình xuống nền nhà.

Tiếp đó, Ánh lấy 1 chai xăng loại 500ml để ở góc nhà đổ vào người chị N., lấy bật lửa đốt. Lúc này, chị N. bị cháy nằm xuống nền nhà kêu la.

Thấy vậy, Ánh chạy vào phòng tắm lấy khăn tắm ra dập lửa, bồng chị N. vào phòng ngủ xé quần áo bị cháy ra, dùng khăn tắm đắp lên phần dưới người chị N., rồi chạy đến nhà bà T.T.G. (mẹ ruột chị N., ở cách đó khoảng vài trăm mét). Ánh gọi bà G. đến nhà mình đưa chị N. đi bệnh viện cấp cứu.

Nguồn tin từ báo Công an TPHCM cho biết, sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, chị N. tử vong do thương tích nặng, sốc nhiễm trùng các vết bỏng da. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên điều tra, làm rõ hành vi vi phạm, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ánh.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Ánh 16 năm tù về tội “Giết người”.

Hà Nội: Bắt được nghi phạm ép xe, đâm gục nam thanh niên trong đêm Công an quận Đống Đa đã bắt giữ nghi phạm đâm gục nam thanh niên trên phố Láng Hạ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ga-chong-nhan-tam-dung-xang-thieu-chet-vo-chi-vi-ghen-tuong-lanh-an-16-nam-tu-503388.html