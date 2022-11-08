Gã biến thái ở Hà Nội khai nhận dùng hung khí tấn công 10 người đi đường, trong đó có 9 phụ nữ

Xã hội 08/11/2022 09:25

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Lê Huy để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ VOV, ngày 8/11, theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ hình sự Trần Lê Huy (SN 1991, Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Theo điều tra, Huy từng có 2 tiền án.

Sau khi ra tù, Huy đã bày tỏ tình cảm với một vài người phụ nữ, nhưng đều bị từ chối. Từ đó, đối tượng nảy sinh lòng hận thù với phái yếu. Đối tượng dùng các loại hung khí như tuýp bóng đèn, gậy gỗ, dao nhọn... tấn công những người phụ nữ trên đường.

Gã biến thái ở Hà Nội khai nhận dùng hung khí tấn công 10 người đi đường, trong đó có 9 phụ nữ - Ảnh 1
Trích xuất camera cho thấy hình ảnh Huy tấn công nạn nhân - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Giao thông, khoảng 10h ngày 25/10/2022, Huy cầm gạch đập vào một người phụ nữ tại đối diện 39A Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.

Đến khoảng 16h ngày 27/10/2022, Huy cầm một viên gạch đập vào đầu một phụ nữ, trước 15 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

Khoảng 21h tối ngày 2/11, tại đoạn qua trước cửa số nhà 58 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, 2 nữ sinh lớp 9 bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy vượt lên phía trước, dùng đèn tuýp tấn công.

Chiếc đèn tuýp đã đập ngang mặt nữ sinh đi phía ngoài khiến nạn nhân ngã ra đường. Ngay sau khi gây ra vụ việc, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nữ sinh được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị gãy mũi.

Khoảng 13h ngày 3/11/2022, Huy cầm một thanh gỗ vụt vào đầu một người phụ nữ tại trước cửa Trung tâm thương mại Tràng Tiền. Sau đó, Huy điều khiển xe đi đến phố Thái Phiên, dùng dao cứa vào phần cổ sau gáy chị Y (SN 2001) gây thương tích.

Khoảng 16h cùng ngày, Huy dùng thanh gỗ, gắn dao nhọn, vụt vào đầu chị H (SN 1977), gây thương tích, tại ngõ 165 Phúc Tân, Hoàn Kiếm. Đến 16h15’ cùng ngày hôm đó, đối tượng cầm gậy gỗ gắn dao nhọn, đâm 1 cái vào mặt một người phụ nữ, trên phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, Huy đã thực hiện 10 vụ tấn công người đi đường trên địa bàn thành phố, trong đó 9/10 vụ nạn nhân là phụ nữ. Rất may tất cả các nạn nhân đều không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

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Tại phố Hoàng Như Tiếp (phường Bồ Đề, quận Long Biên), Huy dùng bóng đèn tuýp vụt vào mặt một nữ sinh lớp 9 khiến nạn nhân gãy sống mũi.

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