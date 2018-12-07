Festival Việt – Pháp: 'Chung một bầu trời'

Xã hội 07/12/2018 10:01

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, festival Việt - Pháp với chủ đề "Chung một bầu trời" hứa hẹn sẽ mang lại nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm ý nghĩa, đặc sắc.

Nhằm kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp, Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF) phối hợp cùng công ty Truyền thông Giáo dục và Giải trí An Yên tổ chức “Festival Việt – Pháp” năm 2018 với chủ đề “Chung Một Bầu Trời”.

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Festival Pháp - Việt kỷ năm 2018 với chủ đề "Chung một bầu trời" sẽ dễn ra trong vòng 4 ngày  - Ảnh: BTC

Thông qua lễ hội, ban tổ chức mong muốn tổ chức nhiều hoạt động giải trí thú vị, đặc sắc cho người dân TP.HCM và du khách quốc tế. Festival Việt – Pháp sẽ được diễn ra từ ngày 5 – 10/12/2018 tại IDECAF (31 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM).

Với chủ đề “Chung một bầu trời”, Festival Việt – Pháp năm 2018 là cơ hội quảng bá du lịch, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với du khách quốc tế và giới thiệu văn hóa nước Pháp đến với người dân TP.HCM.

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Nhiều hoạt động nghệ thuật sẽ được diễn ra trong khuôn khổ Festival Việt - Pháp: Ảnh: BTC

Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ như: Đạo diễn Việt Linh, đạo diễn Trần Anh Hùng, nghệ sĩ Saxophone Xuân Hiếu, ca sĩ Võ Lê Vy, ca sĩ Julie Thanh Nguyên, ca sĩ Kim Khánh, biên đạo múa Tạ Thùy Chi, pianist Tuấn Mạnh… cùng đại sứ hình ảnh, diễn viên, MC Khôi Trần.

 

Nội dung “Festival Việt – Pháp” lần thứ 45: 

Khai mạc chương trình “Festival Việt – Pháp” với tên gọi “Hạnh ngộ” diễn ra vào lúc 20 giờ 00 ngày 5/12/2018 tại sân khấu IDECAF.

Kịch “Eugénie Grandet”: Diễn ra vào 20h00 ngày 09/12 tại sân khấu IDECAF với sự tham gia của Sân khấu kịch Hồng Hạc.

Khoảng trời của bé: Diễn ra từ 08h30 đến 12h00 ngày 08/12/2018 tại thư viện IDECAF. Chương trình do Viện Truyện tranh và Hoạt hình (CMA) tổ chức. Chương trình dành cho các bé thiếu nhi thỏa sức sáng tạo các tác phẩm mỹ thuật.

Câu chuyện của dương cầm: Diễn ra từ 15h00 đến 17h00 ngày 08/12/2018 tại thư viện IDECAF với sự tham gia của nghệ sĩ piano Tuấn Mạnh - top 30 người trẻ có ảnh hưởng tại Việt Nam do tạp chí Forbes bình chọn 2016.

Sài Gòn xưa: Diễn ra từ 06/12 đến 09/12/2018 tại phòng triển lãm IDECAF, trưng bày các hiện vật của Sài Gòn trước năm 1975. Đồng hành cùng hoạt động là nhà sưu tầm đổ cổ Huỳnh Minh Hiệp.

Lịch sử trong bàn tay: Diễn ra từ 06/12 đến 09/12/2018 tại thư viện IDECAF. Chương trình sẽ trưng bày sa bàn, các mô hình sống động đến từng chi tiết nhỏ, về các cuộc chiến tranh: Thế chiến thứ II, chiến tranh Việt Nam… của hoạ sĩ Lê Xuân Giang, giảng viên ngành Thiết kế Đồ họa, Khoa Thiết kế và Nghệ thuật, Trường Đại học Hoa Sen.

Sài Gòn và nỗi nhớ: Diễn ra từ 06/12 đến 09/12/2018 tại thư viện IDECAF, trưng bày các mô hình của Thế Giới Tí Hon.

Triển lãm “Việt Nam dưới góc nhìn của Jean-marc Potlet”: Diễn ra từ 07/12 đến 10/12 tại thư viện IDECAF, trưng bày những tác phẩm màu nước của họa sĩ người Pháp Jean-marc Potlet về những bức tranh về phong cảnh, con người Việt Nam.

Triển lãm “Khỏa”: Diễn ra từ 10/12 đến 16/12/2018 tại phòng triển lãm IDECAF, giới thiệu các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Thái Phiên.

Những bức ảnh du lịch đẹp ra đời như thế nào?: Diễn ra từ 9h00 đến 11h00 ngày 09/12/2018 tại thư viện IDECAF do nhiếp ảnh gia, blogger du lịch Hải An chia sẻ.

Tuần phim Pháp – Việt: Diễn ra từ ngày 06/12 đến ngày 10/12/2018 tại phòng chiếu phim IDECAF, giới thiệu các bộ phim kinh điển của Việt Nam và Pháp (phụ đề tiếng Việt) như: Chung cư, Il etait une foret (Rừng xanh kỳ diệu), A la verticale de l'été (Mùa hè chiều thẳng đứng), Les Vacances du petit Nicolas (Nhóc Nicolas 2), Hai thế giới, Human (Nhân loại), Ernest et Celestine (Ernest và Celestine), Vì đâu nên nỗi, Intouchables (Những kẻ bên lề), Vĩnh Cửu, Le Petit prince (Hoàng tử bé), La soif du monde (Một thế giới khát).

Giao lưu với các đạo diễn Việt Linh, Trần Anh Hùng: Diễn ra trong hai ngày 07/12 và 10/12 tại phòng chiếu phim Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM.

Gian hàng giới thiệu các sản phẩm văn hóa, ẩm thực: Với hơn 30 gian hàng trưng bày các sản phẩm văn hóa và ẩm thực trong khuôn khổ Festival. Đặc biệt “Không gian Eugenie” cùng các tiểu cảnh quyến rũ sẽ là nơi bạn muốn lưu lại nhiều hình ảnh kỷ niệm.

Triển lãm Sắc màu tuổi thơ: Diễn ra từ 06/12 đến 10/12/2018 tại thư viện IDECAF, giới thiệu tác phẩm hội họa của các bé đến từ trường âm nhạc và nghệ thuật SOL.

Muôn nẻo đường: Diễn ra từ 07/12 đến 09/12/2018 tại khuôn viên IDECAF với phần trình diễn hòa tấu âm nhạc đường phố.

Bế mạc Festival  “Chung một bầu trời”: Khép lại một kỳ Festival đầy màu sắc vào 20h00 ngày 10/12/2018 tại sân khấu IDECAF.

Thông tin liên hệ: 

Cô Nguyễn Thị Ngọc Phấn

Di động: 0934.065.635 

Email: phan.nguyen@vietnamfrance.vn

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Từ khóa:   festival Việt - Pháp 45 năm quan hệ ngoại giao Việt - Pháp Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp

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