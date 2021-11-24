F0 tăng cao, Cần Thơ ra công văn khẩn yêu cầu người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều hạn chế ra khỏi nhà

Xã hội 24/11/2021 08:22

Sau nhiều ngày số ca mắc COVID-19 gần chạm mốc 1.000 ca/ngày, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người.

Theo báo Lao động đưa tin, ngày 23/11, UBND TP. Cần Thơ ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. 

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương và người dân hạn chế tối đa tổ chức hoạt động tập trung đông người, trong nhà, ngoài trời và tại nơi công cộng, giữ khoảng cách 2m khi giao tiếp; khuyến cáo người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết. Đặc biệt, yêu cầu người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 hạn chế di chuyển ra khỏi nơi ở, không đến những nơi tập trung đông người.

Tất cả người dân đến giao dịch, tham gia hoạt động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ… bắt buộc phải quét mã QR bằng ứng dụng PC-COVID hoặc Sổ sức khỏe điện tử hoặc khai báo y tế.

F0 tăng cao, Cần Thơ ra công văn khẩn yêu cầu người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều hạn chế ra khỏi nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, chủ tịch thành phố cũng khuyến khích cơ sở, hộ kinh doanh thực phẩm, quán ăn uống (nhà hàng, quán cà phê, quán ăn, quán trà sữa…) bán hàng mang đi.

Các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có từ 100 người lao động trở lên phải thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 để tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị, đồng thời phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong khoanh vùng, cách ly, điều tra dịch tễ, dập dịch khi xuất hiện F0 tại nơi sản xuất, kinh doanh. 

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị Nhà nước thực hiện nêu gương trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc nghiêm túc thực hiện việc hạn chế tối đa việc tổ chức các sự kiện tập trung đông người hoặc đến những nơi tập trung đông người... Tăng cường họp theo hình thức trực tuyến; hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị trực tiếp có tập trung đông người chưa cần thiết.

Đặc biệt, để công tác phòng, chống dịch hiệu quả, ngành y tế tổ chức tập huấn cho các địa phương, Trạm Y tế, Tổ COVID-19 cộng đồng, Trạm Y tế lưu động... quy trình phối hợp thực hiện cách ly F1 tại nhà và quản lý, cách ly, điều trị F0 tại nhà, nhất là việc điều phối, tiếp nhận và chuyển bệnh nhân từ nhà đến các cơ sở thu dung, điều trị tầng 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, không để bệnh nhân chuyển nặng mà không kịp thời can thiệp các biện pháp y tế cần thiết.

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