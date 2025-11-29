Eurowindow Holding được đề cử giải thưởng FChoice 2025 hạng mục “Doanh nghiệp Phát triển BĐS Xanh bền vững của năm”

FChoice là dự án thường niên do CafeF tổ chức từ năm 2021 nhằm ghi nhận những cột mốc, thành tựu và sự chuyển động quan trọng của kinh tế Việt Nam.

Hệ thống giải thưởng của FChoice 2025 bao gồm gần 30 hạng mục, trải rộng từ nhóm vĩ mô (Sự kiện của năm, Chính sách của năm), nhóm doanh nghiệp và doanh nhân (Doanh nghiệp của năm, Tập đoàn đa ngành xuất sắc, Ngân hàng của năm…) đến nhóm dự án – sản phẩm (Dự án BĐS của năm, Ngân hàng số toàn diện…).

Năm 2025, FChoice được triển khai với thông điệp "Việt Nam vươn mình", nhấn mạnh bản lĩnh đổi mới, tinh thần kiến tạo và khát vọng nâng tầm quốc gia. Theo đại diện Ban tổ chức, dự án năm nay được thiết kế như một “bản đồ thành tựu”, nơi các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và chính sách có ảnh hưởng rộng lớn được gọi tên và ghi nhận.

Công bố danh sách đề cử tinh tuyển là vòng đánh giá quan trọng nhất, phản ánh sự đồng thuận giữa hội đồng thẩm định và dữ liệu đánh giá độc lập. Hội đồng FChoice năm nay quy tụ nhiều chuyên gia kinh tế – tài chính – bất động sản uy tín như PGS.TS Trần Đình Thiên, ông Nguyễn Quang Thuân (FiinGroup), bà Nguyễn Thị Phương Lam (VDSC), TS. Nguyễn Văn Đính (VNRea) và nhóm chuyên gia Big4 kiểm toán.

Eurowindow Holding- ứng cử viên nổi bật hạng mục “Doanh nghiệp Phát triển BĐS Xanh bền vững của năm”

Thành lập năm 2007, Eurowindow Holding hoạt động theo mô hình holding đa ngành với 5 lĩnh vực chính: Sản xuất – kinh doanh vật liệu xây dựng và nội thất; Xây dựng – quản lý xây dựng; Phát triển dự án bất động sản; Quản lý khai thác vận hành; Tài chính – ngân hàng.

Eurowindow Holding hiện là ứng cử viên nổi bật tại hạng mục “Doanh nghiệp Phát triển BĐS Xanh bền vững của năm” nhờ triển khai nhiều dự án khu đô thị quy mô đồng bộ đáp ứng tiêu chí công trình xanh.

Thời gian qua, phát triển bất động sản xanh được xem là định hướng trọng tâm trong chiến lược dài hạn của doanh nghiệp. Các dự án của Eurowindow Holding được thiết kế theo tiêu chí công trình xanh, trong đó nhấn mạnh: Mật độ cây xanh và mặt nước lớn; hệ thống cây to, cao, tán rộng; sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng như: cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt (Low-E) giúp cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện; sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng facade các tòa nhà, đèn sân vườn tại tất cả biệt thự, liền kề, shophouse và một số khu vực trong công viên, vườn hoa; sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên nâng cao chất lượng không khí trong nhà; ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A có thể tưới cây và hệ thống thu gom rác thải thông minh hoạt động bằng điện năng lượng mặt trời, tự động đóng - mở, nén rác, tự động báo đầy về trung tâm giúp thu gom rác thải nhanh chóng.

Khu đô thị siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden, khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue; “Thành phố ánh sáng” Eurowindow Light City, … là những dự án tiêu biểu thể hiện định hướng này của Doanh nghiệp.

Các khu đô thị Eurowindow Sport Garden do Eurowindow Holding phát triển đáp ứng các tiêu chí công trình xanh

Thương hiệu Eurowindow- Nhà cung cấp giải pháp tổng thể về vật liệu xây dựng xanh hàng đầu Việt Nam là công ty thành viên thuộc Eurowindow Holding đóng vai trò then chốt trong chiến lược xanh hóa đô thị. Năm 2002, Eurowindow là đơn vị tiên phong đưa cửa uPVC hiện đại vào thị trường Việt Nam, mở đường cho xu hướng vật liệu bền cách âm, cách nhiệt và tiết kiệm năng lượng. Suốt hơn 23 năm, doanh nghiệp liên tục nâng cấp công nghệ, đưa vào các dòng sản phẩm: Cửa nhôm kính tiết kiệm năng lượng; Kính Low-E, kính cách âm – chống ồn; Hệ cửa tích hợp đèn LED, năng lượng mặt trời…. Những sản phẩm này hiện diện ở nhiều dự án đô thị lớn trên cả nước và trở thành yếu tố quan trọng giúp Eurowindow Holding ghi điểm tại hạng mục doanh nghiệp xanh của FChoice.

Các sản phẩm cửa Eurowindow cách âm, cách nhiệt vượt trội giúp tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trường

Trong những năm gần đây, Eurowindow Holding và các công ty thành viên liên tục được ghi nhận tại nhiều giải thưởng uy tín về phát triển bền vững như Vietnam ESG Awards 2024; Top 10 doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2025; Thương hiệu vì môi trường xanh Quốc gia; Doanh nghiệp phát triển kinh tế xanh bền vững;...

Trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy mục tiêu Net Zero và chuyển đổi kinh tế tuần hoàn, các doanh nghiệp có chiến lược xanh bài bản đang trở thành động lực thúc đẩy thị trường. Việc Eurowindow Holding là ứng viên tiềm năng trong “shortlist” năm nay phù hợp với xu thế đánh giá dựa trên “tác động thực tế” – một trong những tiêu chí quan trọng nhất mà hội đồng FChoice 2025 áp dụng.