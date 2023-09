Đức Huy mất trí nhớ tạm thời sau va chạm với cầu thủ Iran: ‘Huy hãy giữ gìn sức khỏe, thắng thua không quan trọng’

Sau khi thông tin này được chia sẻ rộng rãi, người hâm mộ vô cùng lo lắng, liên tục gửi đến Huy những lời an ủi, động viên chân thành:

“Thương thật. Hi vọng Huy không sao. Bình an nhé, và phải thật khoẻ mạnh đấy. Thắng hay thua không quan trọng nữa đâu”, H.L gửi lời an ủi đến Đức Huy.

“Chú Huy chỉ cần nhớ đằng sau vẫn luôn có mọi người vẫn luôn bên cạnh, ngay phía sau chú và cả đội là được rồi chú ơi. Cố lên nha chú, chúc chú ngủ ngon. Hôm nay chú và mọi người đã làm rất tốt, đã chiến đấu hết mình rồi”, một người hâm mộ nhí nhắn nhủ.

“Xót lắm, xót phát khóc luôn, có thể tạm thời anh không nhớ những gì trên sân, nhưng xin anh hãy nhớ hình ảnh của các CĐV khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng trên khán đài đã lặn lội vì tình yêu với trái bóng, với đội tuyển đến cổ vũ cho các anh. Và cũng đừng quên hàng triệu người hâm mộ quê nhà vẫn luôn theo sát từng bước chân của các anh. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Chỉ cần các anh còn cố gắng thì chúng tôi sẽ không ai rời đi cả”, lời hứa của L.K gửi đến Đức Huy và đồng đội.

Tối qua (12/1), đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu vô cùng vất vả với Iran. Trước đối thủ quá mạnh, các cầu thủ Việt Nam đã để thua với tỷ số 0-2. Để giành vé đi tiếp, đội tuyển Việt Nam cần giành trọn 3 điểm trước Yemen ở trận đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 16/1 sắp tới.