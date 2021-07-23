Mới đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ cổng sắt đè lên người khiến bé trai 4 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ Giáo dục và Thời đại, chiều 23/7, chính quyền địa phương huyện Krông Pa (Gia Lai) đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình cháu bé tử vong do bị cổng sắt đè lên người.

Cổng sắt lớn đè lên người khiến bé trai tử vong - Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h15 phút cùng ngày, cháu N.V.K. (SN 2017, trú tại tổ 5, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) trèo lên chiếc cổng sắt của gia đình để chơi. Trong lúc đu lên, chiếc cổng bất ngờ đổ sập xuống đè lên người cháu K.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, gia đình đã đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế huyện Krông Pa cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên cháu K. đã tử vong.

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