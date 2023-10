Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Nắng nóng ở Nam Bộ còn có khả năng kéo dài. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%.

Dẫn tin từ Đại Đoàn Kết, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/4, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/4, từ ngày 24/4 nắng nóng dịu dần. Phía Đông Bắc Bộ từ ngày 23/4 nắng nóng giảm dần.

Phía bắc sẽ giảm tình trạng nắng nóng gay gắt - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 20 đến ngày 30/4 cụ thể như sau: Phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Đông Bắc Bộ: đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 22/4 có nắng nóng. Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Bộ có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng khẳng định, từ giờ đến hết tháng 4, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố phía đông Bắc Bộ ít khả năng xảy ra nắng nóng, hầu như không có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt.

Nhận định thời tiết từ đêm 22 đến ngày 30/4, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên: ngày 23/4 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; từ ngày 24/4 nắng nóng dịu dần. Phía Đông Bắc Bộ: ngày 23/4 có nắng nóng cục bộ. Khoảng chiều tối và đêm 23/4 khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 24-25/4 Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: khoảng từ ngày 24-26/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng Nam Bộ có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Năm 2023, hiện tượng ENSO (sự biến đổi có tính chu kỳ không đều của gió và nhiệt độ bề mặt biển trên Đông Thái Bình Dương) duy trì trạng thái trung tính từ nay đến khoảng tháng 6/2023. Sau đó nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương có xu hướng tăng dần và nghiêng về pha nóng El Nino.

Dự báo từ tháng 4 đến 6/2023, nhiệt độ cả nước xấp xỉ cho tới nóng hơn trung bình nhiều năm khoảng 1 độ C. Mỗi đợt nắng nóng thường 3-5 ngày, năm nay có thể dài hơn, khoảng 5-7 ngày, riêng Trung Bộ hơn 7 ngày. Cao điểm hè sẽ là hai tháng 6-7 ở miền Bắc và từ cuối tháng 6 đến 8 ở miền Trung với khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt (từ 37 đến 39 độ C) và đặc biệt gay gắt (từ 39 độ C trở lên). Dự báo, Nam Bộ sẽ dứt nắng nóng từ tháng 6, miền Bắc kéo dài đến đầu tháng 8, miền Trung đến cuối tháng 8.

Ngày 21/4, có nơi nắng nóng lên đến đỉnh điểm - Ảnh: Báo Hải quân Việt Nam

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ Online, sau đây là bản tin dự báo chi tiết ngày 21/4:

Phía Tây Bắc Bộ đêm mưa rào, dông vài nơi, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm mưa rào, dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Phía Nam đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 35-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.