Dự báo thời tiết 29/8/2025: Miền Bắc và Trung Bộ lại có đợt mưa lớn, trọng tâm mưa dồn dập ở Thanh Hóa - Huế

Đặc biệt, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa to đến rất to (100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm). Nguy cơ mưa cường suất lớn hơn 150mm/3h.

Theo báo VietNamNet đưa tin, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối và đêm 29 đến ngày 30/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông (50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm).

Tổng lượng mưa từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm; ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến từ 150-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Sau đó, từ đêm 30 đến ngày 31/8, mưa lớn tiếp tục duy trì ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng. Trong đó, lượng mưa ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm; ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, chiều và đêm 29/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h).

Thời tiết Hà Nội ngày 29/8, trời nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất giảm 2 độ so với hôm qua, cao nhất 31 độ; vẫn khả năng xuất hiện mưa rào và giông rải rác.

Theo VTC News, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, cơn bão số 6 trên Biển Đông trong năm 2025, hướng về các tỉnh miền Trung.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ miền Trung. Ảnh: VTC News.

Từ đêm 29/8, vùng biển từ Nghệ An đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 29/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực trung du và đồng bằng chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa - Huế

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.