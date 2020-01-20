Drama cuối năm: Được vợ ‘chiều hết cỡ’, chồng vẫn lén lút cặp bồ, thái độ của nhà chồng còn đáng giận hơn

Xã hội 20/01/2020 17:01

Trong khi người người, nhà nhà háo hức chờ Tết để được sum vầy cùng gia đình thì người vợ này lại đau đớn phát hiện chồng ngoại tình, đã vậy nhà chồng còn hờ hững khiến ai cũng bức xúc.

Nhiều giờ qua, tâm sự của một bà mẹ trẻ về việc chồng ngoại tình dù được chiều chuộng hết mức nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng trong những ngày giáp Tết.

Theo chia sẻ, hai vợ chồng kết hôn sau 2 năm yêu nhau. Sau khi cưới, người vợ không chỉ chiều chuộng chồng hết mức mà còn rất quan tâm đến gia đình chồng.

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Người vợ chia sẻ câu chuyện chồng ngoại tình, đối xử tệ bạc với vợ trên Facebook - Ảnh: Internet

 “Anh thích gì có đó, quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu tôi đều sắm cho anh. Anh thích cái này cái kia để thể hiện với bạn bè, đến lúc tôi gần sinh anh thấy anh họ có dây vàng, anh cũng đòi tôi mua cái dây chuyền vàng hơn 40 triệu. Nhưng may sao lúc đó tôi đã quyết định không chiều theo ý anh nữa.

Khi tôi về làm dâu, tôi bầu bí mệt mỏi nhưng đến việc đưa mẹ chồng đi làm đẹp, mua thuốc bổ cho mẹ uống, mua sâm cho bà tẩm bổ béo trắng. Để rồi khi anh đánh tôi thì gia đình anh không một ai hiểu cho tôi”, người vợ trải lòng trên Facebook.

Mặc dù đã hết lòng đối xử với gia đình chồng nhưng khi chị bị đánh, bà mẹ chồng lại cho rằng người có lỗi là con dâu chứ chẳng phải do con trai mình. Dù nhiều người khuyên bỏ nhưng chị vẫn tiếp tục chung sống với chồng vì nghĩ cho con của mình. 

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Dù được vợ 'chiều hết cỡ' nhưng người chồng vẫn lén lút cặp bồ bên ngoài, mang hết đồ vợ mua tặng cho tình nhân - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sự bao dung của người vợ lại không thể thay đổi một người đàn ông bội bạc, vũ phu: “Anh còn nói với họ hàng nhà anh là không có vợ này thì có vợ khác, tôi thấy ghê tởm cái con người anh, người đã từng là chồng và là bố của con gái tôi. Khi bố mẹ tôi xuống nhà anh nói chuyện anh còn nói láo với mẹ tôi, anh còn đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà”.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện của người vợ tội nghiệp đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Ai nấy đều không khỏi bức xúc trước hành vi của người chồng bội bạc. Hầu hết mọi người đều khuyên chị vợ hãy mạnh mẽ ly hôn, cố gắng làm lại cuộc đời.

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Từ khóa:   chồng bội bạc chồng vũ phu gây bão mạng xã hội

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