Đồng Nai: Phát hiện người phụ nữ 54 tuổi tử vong sau khi vào nhà nghỉ với người đàn ông lạ mặt

Xã hội 28/08/2020 16:12

Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân người phụ nữ 54 tuổi tử vong trong nhà nghỉ với vết cắt ở cổ.

Hôm nay (28/8), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Thống Nhất điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ C.C. (thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất). 

Theo thông tin trên Công an TP.HCM, khoảng 17 giờ chiều 27/8, nhân viên quản lý nhà nghỉ C.C. thấy phòng nghỉ số 15 có dấu hiệu bất thường nên mở cửa kiểm tra. Phát hiện bà N.T.T. (54 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) nằm chết trên tấm nệm trong phòng, người nhân viên lập tức trình báo công an. 

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Phát hiện người phụ nữ 54 tuổi tử vong trong nhà nghỉ ở Đồng Nai - Ảnh minh họa: Internet

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị cắt cổ tử vong. 

Kiểm tra bên trong phòng nghỉ, cơ quan công an thu giữ một giỏ xách bên trong có 500 ngàn đồng, nhẫn trang sức, điện thoại và giấy tờ mang tên nạn nhân.

Qua trích xuất camera an ninh và lấy lời khai các nhân chứng, cơ quan chức năng xác định trước đó vào ngày 23/8, bà T. đến thuê phòng tại nhà nghỉ C.C. để ở với một người đàn ông. 

Trong ngày 24 và 25/8, bà T. cũng đã nhiều lần thuê nhà nghỉ gần khu vực đó để ở với một người đàn ông chưa rõ lai lịch.

Đến ngày 27/8, bà T. tiếp tục tới đây thuê phòng cùng người đàn ông nọ thì xảy ra sự việc đau lòng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

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