Đồng Nai: Định 'qua lại' với vợ hàng xóm, gã đàn ông dùng súng hơi bắn chồng nạn nhân sau khi bị 'lật mặt'

Xã hội 21/06/2021 11:05

Đến nhà hàng xóm chơi, đối tượng Dương Bảo Anh nảy sinh ý định quan hệ với vợ của anh T. trong lúc chị này đang ngủ. Bị phát hiện và mắng vốn, gã này dùng súng hơi bắn chồng nạn nhân bị thương rồi bỏ trốn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 20/6, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp đối tượng Dương Bảo Anh (SN1981, tạm trú tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 14h ngày 19/6, Dương Bảo Anh đến nhà anh N.A.T. (tạm trú tại ấp 2, xã Xuân Tâm) thì thấy vợ của anh T. là chị L.T.T.N. đang nằm ngủ nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục thì bị chị N. phát hiện, tri hô, đuổi đối tượng Bảo Anh ra về.

Sau khi biết được sự việc, anh T. đã đến nhà của đối tượng Bảo Anh để hỏi rõ sự việc, tuy nhiên, đối tượng Bảo Anh không thừa nhận. Đến khoảng 17h cùng ngày, Bảo Anh đến nhà anh T. và xảy ra xô xát. Anh T. dùng cây gậy sắt đánh Bảo Anh, tuy nhiên không gây thương tích. Sau đó, Bảo Anh về nhà lấy 1 khẩu súng hơi tự chế, bắn đạn chì quay lại nhà anh T.. Tại đây, Bảo Anh đã bắn 2 phát trúng tay phải và hông của anh T. gây thương tích rồi bỏ trốn.

quan he tinh duc 1
Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Tiền Phong

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Xuân Lộc đã triển khai lực lượng, nhanh chóng điều tra vụ việc. Đến 23h cùng ngày, công an huyện Xuân Lộc đã bắt được đối tượng cùng tang vật gây án.

'Yêu râu xanh' khống chế nữ công nhân 22 tuổi ở Phú Thọ vào ô tô lúc tờ mờ sáng, hết đòi 'cướp tiền' lại dùng 2 tay sàm sỡ nạn nhân

'Yêu râu xanh' khống chế nữ công nhân 22 tuổi ở Phú Thọ vào ô tô lúc tờ mờ sáng, hết đòi 'cướp tiền' lại dùng 2 tay sàm sỡ nạn nhân

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam một gã đàn ông vì đã cướp tài sản và có hành vi sàm sỡ một cô gái trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   súng tự chế bắn hàng xóm vì bị tố có ý sàm sỡ sàm sỡ hàng xóm

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 55 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1