Đến nhà hàng xóm chơi, đối tượng Dương Bảo Anh nảy sinh ý định quan hệ với vợ của anh T. trong lúc chị này đang ngủ. Bị phát hiện và mắng vốn, gã này dùng súng hơi bắn chồng nạn nhân bị thương rồi bỏ trốn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 20/6, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp đối tượng Dương Bảo Anh (SN1981, tạm trú tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 14h ngày 19/6, Dương Bảo Anh đến nhà anh N.A.T. (tạm trú tại ấp 2, xã Xuân Tâm) thì thấy vợ của anh T. là chị L.T.T.N. đang nằm ngủ nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục thì bị chị N. phát hiện, tri hô, đuổi đối tượng Bảo Anh ra về.

Sau khi biết được sự việc, anh T. đã đến nhà của đối tượng Bảo Anh để hỏi rõ sự việc, tuy nhiên, đối tượng Bảo Anh không thừa nhận. Đến khoảng 17h cùng ngày, Bảo Anh đến nhà anh T. và xảy ra xô xát. Anh T. dùng cây gậy sắt đánh Bảo Anh, tuy nhiên không gây thương tích. Sau đó, Bảo Anh về nhà lấy 1 khẩu súng hơi tự chế, bắn đạn chì quay lại nhà anh T.. Tại đây, Bảo Anh đã bắn 2 phát trúng tay phải và hông của anh T. gây thương tích rồi bỏ trốn.

Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Tiền Phong

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Xuân Lộc đã triển khai lực lượng, nhanh chóng điều tra vụ việc. Đến 23h cùng ngày, công an huyện Xuân Lộc đã bắt được đối tượng cùng tang vật gây án.

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