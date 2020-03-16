Đôi vợ chồng ở Đắk Nông đang bơm nước tưới cà phê thì bị điện giật tử vong

Xã hội 16/03/2020 11:08

Ông K’Sung đang bơm nước tưới cà phê thì bị điện giật. Thấy vậy, người vợ lao vào cứu và cũng gặp nạn.

Mới đây, tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông, một đôi vợ chồng bị điện giật tử vong trên địa bàn khiến nhiều người xôn xao.

Vào chiều ngày 15/3, ông K’Sung (67 tuổi) đang bơm nước tưới cà phê thì bị điện giật. Phát hiện sự việc, bà H'Brông (59 tuổi, vợ ông K'sung) trong lúc mất bình tĩnh đã chạy vào kéo chồng ra. Hậu quả, cả hai vợ chồng đều bị điện giật dẫn đến tử vong.

Lúc này, người dân xung quanh thấy trên người ông K’Sung đang địu một cháu nhỏ nên chạy vào cứu. May mắn là đứa trẻ giữ được tính mạng.

Nhận tin báo, Công ty điện lực tỉnh Đắk Nông đã cử cán bộ đến hiện trường xác định nguyên nhân vụ việc. Đơn vị phát hiện trên mái tôn của gia đình ông K’Sung có một ốc vít khoan thẳng vào đường dây điện khiến điện bị rò. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

bi dien giat 1
Đôi vợ chồng ở Đắk Nông bị điện giật tử vong thương tâm - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam 

Tháng 10/2019, ở Bến Tre cũng xảy ra vụ đôi vợ chồng bị điện giật tử vong. Khoảng 19 giờ ngày 2/10, sau cơn mưa kéo dài 2 tiếng đồng hồ, người dân phát hiện ông Ngô Hoàng Kiệt (47 tuổi), bà Phan Thị Thanh Hằng (43 tuổi, vợ ông Kiệt) và ông Dư Văn Hoàng (57 tuổi) bị điện giật té ngã dưới trụ điện bị ngập nước đối diện nhà ông Kiệt.

Theo nhân chứng, tại thời điểm xảy ra sự việc, một trong ba nạn nhân bị điện giật, hai người còn lại vào cứu nên gặp nạn. Phải mất hơn 30 phút, người dân mới tiếp cận được vị trí của các nạn nhân và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên cả 3 nạn nhân đều không qua khỏi.

Thương tâm: 2 người bị điện giật thương vong khi kéo điện đón giao thừa

Thương tâm: 2 người bị điện giật thương vong khi kéo điện đón giao thừa

Trong lúc kéo điện mắc bóng đèn chuẩn bị đón giao thừa, 2 người đàn ông bị điện giật thương vong. Sau khi thông tin vụ việc được chia sẻ, rất nhiều người gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   bị điện giật tử vong chết vì điện giật Đắk Nông

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản