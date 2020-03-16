Ông K’Sung đang bơm nước tưới cà phê thì bị điện giật. Thấy vậy, người vợ lao vào cứu và cũng gặp nạn.

Mới đây, tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông, một đôi vợ chồng bị điện giật tử vong trên địa bàn khiến nhiều người xôn xao.

Vào chiều ngày 15/3, ông K’Sung (67 tuổi) đang bơm nước tưới cà phê thì bị điện giật. Phát hiện sự việc, bà H'Brông (59 tuổi, vợ ông K'sung) trong lúc mất bình tĩnh đã chạy vào kéo chồng ra. Hậu quả, cả hai vợ chồng đều bị điện giật dẫn đến tử vong.

Lúc này, người dân xung quanh thấy trên người ông K’Sung đang địu một cháu nhỏ nên chạy vào cứu. May mắn là đứa trẻ giữ được tính mạng.

Nhận tin báo, Công ty điện lực tỉnh Đắk Nông đã cử cán bộ đến hiện trường xác định nguyên nhân vụ việc. Đơn vị phát hiện trên mái tôn của gia đình ông K’Sung có một ốc vít khoan thẳng vào đường dây điện khiến điện bị rò. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đôi vợ chồng ở Đắk Nông bị điện giật tử vong thương tâm - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

Tháng 10/2019, ở Bến Tre cũng xảy ra vụ đôi vợ chồng bị điện giật tử vong. Khoảng 19 giờ ngày 2/10, sau cơn mưa kéo dài 2 tiếng đồng hồ, người dân phát hiện ông Ngô Hoàng Kiệt (47 tuổi), bà Phan Thị Thanh Hằng (43 tuổi, vợ ông Kiệt) và ông Dư Văn Hoàng (57 tuổi) bị điện giật té ngã dưới trụ điện bị ngập nước đối diện nhà ông Kiệt.

Theo nhân chứng, tại thời điểm xảy ra sự việc, một trong ba nạn nhân bị điện giật, hai người còn lại vào cứu nên gặp nạn. Phải mất hơn 30 phút, người dân mới tiếp cận được vị trí của các nạn nhân và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên cả 3 nạn nhân đều không qua khỏi.

Thương tâm: 2 người bị điện giật thương vong khi kéo điện đón giao thừa Trong lúc kéo điện mắc bóng đèn chuẩn bị đón giao thừa, 2 người đàn ông bị điện giật thương vong. Sau khi thông tin vụ việc được chia sẻ, rất nhiều người gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

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