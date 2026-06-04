Doanh nghiệp Việt Nam - Quảng Tây tìm cơ hội mới từ kinh tế số, thương mại xuyên biên giới

Với chủ đề “Kết nối số Quảng Tây - Việt Nam, Hội nhập thương mại” , diễn đàn hướng tới xây dựng nền tảng giao lưu hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong bối cảnh kinh tế số và thương mại xuyên biên giới phát triển nhanh chóng.

Diễn đàn Giao lưu Hợp tác Kinh doanh và Luật Thương mại Trung Quốc (Quảng Tây) - Việt Nam năm 2026 vừa diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu, doanh nghiệp và chuyên gia hai nước.

Sự kiện do Ban Thư ký Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN, Ban Thư ký Liên hợp Hội đồng Kinh doanh Trung Quốc - ASEAN cùng các tổ chức liên quan đến hợp tác luật thương mại giữa hai nước phối hợp tổ chức.

Không chỉ là nơi chia sẻ thông tin, diễn đàn còn đóng vai trò kết nối chính sách, tháo gỡ những vướng mắc pháp lý và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp Việt Nam và Quảng Tây.

Kết nối số trở thành động lực hợp tác mới

Phát biểu tại diễn đàn, bà Yang YanYan - Tổng Thư ký Ban Thư ký Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN, nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Quảng Tây trong chiến lược mở cửa và hợp tác với ASEAN, đặc biệt là Việt Nam.

Theo bà Yang YanYan, việc đẩy mạnh kết nối số và hội nhập thương mại sẽ tạo ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế khu vực, đồng thời giúp doanh nghiệp hai bên tận dụng tốt hơn các cơ hội từ quá trình hội nhập.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Yin Lun - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, Hội Liên hiệp Doanh nghiệp Quảng Tây, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Ông cho rằng môi trường hợp tác giữa hai nước đang ngày càng thuận lợi, song vẫn cần tăng cường liên kết, chia sẻ thông tin và hỗ trợ pháp lý để doanh nghiệp phát triển bền vững.

“Doanh nghiệp Quảng Tây tại Việt Nam ngày càng tin tưởng vào môi trường hợp tác song phương, đồng thời mong muốn được tăng cường hỗ trợ về thông tin và pháp lý để phát triển bền vững”, ông Yin Lun nói.

Trong khuôn khổ diễn đàn, nhiều đại diện doanh nghiệp và tổ chức cũng chia sẻ về môi trường đầu tư, kinh nghiệm kinh doanh và cơ hội hợp tác giữa hai bên. Các doanh nghiệp đến từ Quảng Tây mang đến những góc nhìn thực tế về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Đại diện một số tập đoàn như DuoDuole, Star Ark cùng các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm thích ứng với thị trường, đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam trong thời gian tới.

Tăng “lá chắn pháp lý” cho doanh nghiệp hai nước

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của diễn đàn là việc công bố các kết quả hợp tác cụ thể trong lĩnh vực pháp lý thương mại.

Theo đó, Ủy ban Hợp tác Luật Thương mại Trung Quốc - Việt Nam đã trao chứng nhận cho nhiều chuyên gia trong đợt đầu tiên đến từ cả hai quốc gia. Đây được xem là bước tiến nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro và tuân thủ các quy định khi tham gia thị trường quốc tế.

Tại TP.HCM, hai đại diện chuyên gia phía Việt Nam được trao chứng nhận gồm bà Đặng Diệu Phương - Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Việt Nam và ông Nguyễn Phú Bảo Trí - thành viên hợp tác Công ty Luật Vĩnh An Kiệt.

Việc hình thành đội ngũ chuyên gia được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, khi các hoạt động đầu tư, thương mại xuyên biên giới phát sinh ngày càng nhiều yêu cầu về tuân thủ pháp luật và quản trị rủi ro.

Bên cạnh đó, các nội dung trao đổi tại diễn đàn cũng tập trung vào môi trường đầu tư, chính sách pháp luật và những kinh nghiệm thực tiễn dành cho doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Quảng Tây.

Mở rộng cơ chế hòa giải thương mại xuyên biên giới

Một nội dung thu hút sự quan tâm của các đại biểu là lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Hòa giải Việt Nam (thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam) và Hiệp hội Hòa giải Thương mại Quảng Tây.

Thỏa thuận nhằm thiết lập cơ chế hợp tác trong lĩnh vực hòa giải thương mại xuyên biên giới - nhu cầu ngày càng cấp thiết trong bối cảnh hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa hai nước không ngừng gia tăng.

Theo các chuyên gia, việc phát triển các cơ chế giải quyết tranh chấp thân thiện và hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian, đồng thời duy trì quan hệ hợp tác lâu dài. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và ổn định.

Tại diễn đàn, bà Hoàng Nguyễn Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Hòa giải Việt Nam, đã cung cấp thông tin về hệ thống pháp luật Việt Nam và những lưu ý quan trọng đối với doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam.

“Các cơ chế hòa giải thương mại xuyên biên giới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro, bảo vệ lợi ích và duy trì quan hệ hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp hai nước”, bà Hà chia sẻ.

Những trao đổi tại diễn đàn cho thấy tiềm năng hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế số đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Việc kết hợp giữa nền tảng pháp lý vững chắc và sự linh hoạt trong kinh doanh được xem là chìa khóa để doanh nghiệp hai bên phát triển bền vững.

Khép lại diễn đàn, các đại biểu thống nhất rằng việc “lấy kinh tế làm cầu nối, lấy pháp luật làm nền tảng” sẽ là định hướng quan trọng trong thời gian tới. Không chỉ dừng lại ở các thỏa thuận hợp tác, các bên kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng cường kết nối, cụ thể hóa các chương trình hợp tác, qua đó góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa Quảng Tây và Việt Nam phát triển ổn định, lâu dài.

Diễn đàn lần này được đánh giá là bước đi thiết thực trong việc tăng cường hiểu biết, xây dựng niềm tin và mở rộng hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, những hoạt động như vậy không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần củng cố quan hệ hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Trung Quốc.