Điểm sàn vào đại học Y Hà Nội cao nhất là 23 điểm

Đại học Y Hà Nội vừa công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cao nhất là 23 điểm.

Theo báo Vnexpress, ngày 2/8 vừa qua, đại học Y Hà Nội vừa đưa ra thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Theo đó thí sinh cần đạt 23 điểm mới đủ điều kiện xét tuyển vào các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt và Y học cổ truyền. Mức điểm trên áp dụng xét tuyển đào tạo tại cơ sở chính ở Hà Nội và phân hiệu Thanh Hóa. Các ngành còn lại chủ yếu lấy đầu vào từ 19 điểm, bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với tất cả các trường đào tạo khối ngành sức khoẻ có cấp chứng chỉ hành nghề.

Như vậy, so với mức quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho khối ngành Sức khỏe, ngành Răng Hàm Mặt của trường lấy cao hơn 1 điểm. Trong khi đó ngành Y học cổ truyền cao hơn mức quy định chung là 2 điểm.

Đại học Y Hà Nội công bố mức điểm sàn năm 2022 - Ảnh minh họa: Internet

Trường sử dụng công thức tính điểm chung (trừ xét tuyển thẳng) là: Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Hoá + Điểm Sinh + Điểm ưu tiên. Với phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ, trường sẽ áp dụng mức điểm trúng tuyển thấp hơn không so với phương thức truyền thống không quá 3 điểm.

Năm 2022, Đại học Y Hà Nội dự kiến chỉ tiêu tuyển tổng cộng là 1.170 với ba phương thức gồm xét tuyển thẳng, xét dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và kết hợp điểm thi với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Anh và tiếng Pháp).

Phú Yên hủy 2 điểm thi THPT vì phát hiện 151 thí sinh và 15 cán bộ nghi nhiễm COVID-19 Những trường hợp nghi mắc COVID-19 này được phát hiện sau khi Sở Y tế Phú Yên tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trước kỳ thi. Hiện 2 điểm thi trên địa bàn đã bị hủy để đảm bảo an toàn.

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