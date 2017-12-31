Điểm lại những vụ án mạng rùng rợn, gây chấn động nhất năm 2017

Xã hội 31/12/2017 13:55

Hàng loạt vụ án mạng thương tâm chồng giết vợ, vợ sát hại chồng, bà nội làm chết cháu, mẹ hại chết con xảy ra năm 2017 khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, phẫn nộ.

Chồng giết vợ và hai con nhỏ rồi tự sát ở Thanh Hóa

Vụ án mạng thương tâm xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 28/12 tại thôn 8, xã Nga An, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa). Do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Minh Hùng (36 tuổi) đã dùng dao chém nhiều nhát vào vợ là chị Phạm Thị T. (35 tuổi) và 2 con gái là N.T.D. (11 tuổi) và N.H.A (5 tuổi) khiến 3 mẹ con chị T. tử vong tại chỗ. Sau khi sát hại vợ con, Hùng dùng dao tự sát nhưng bất thành. Tiếp đó, nghi phạm đã gọi điện thông báo cho cán bộ thôn về việc mình vừa gây án, đề nghị công an tới bắt mình.

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Vụ việc thương tâm xảy ra cuối năm 2017 khiến người dân bàng hoàng - Ảnh: Internet

Vợ giết chồng rồi chặt đầu vứt thùng rác ở Bình Dương

Khoảng 12 giờ trưa ngày 16/12, một nhân viên vệ sinh đi gom rác tại khu vực đường Thuận Giao 09 (khu Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) phát hiện một ba lô màu xanh còn mới và khá nặng nằm trong thùng rác. Tò mò mở ra xem, người này bàng hoàng phát hiện một đầu người đựng trong túi nilon đen.

Nạn nhân là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng) bị vợ là Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang) ra tay sát hại. Đối tượng khai nhận, tối 15/12, anh Tú đi nhậu về rồi hai người xảy ra xô xát. Anh Tú cầm dao dọa chém, Diễm đoạt dao từ tay chồng rồi chém nạn nhân tử vong. Sau đó, Diễm phân xác chồng thành nhiều mảnh, bỏ vào 10 bịch nilon rồi phi tang tại các bãi rác trên địa bàn thị xã Thuận An.

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Vụ vợ giết chồng rồi phân xác ở Bình Dương gây rúng động dư luận - Ảnh: Internet

Bà sát hại cháu 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

19 giờ tối 25/11, tại khu 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, ngụ xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) trình báo công an việc cháu nội 20 ngày tuổi bị một đôi nam nữ vào nhà bắt cóc. 

Tuy nhiên, căn cứ vào các dấu vết và kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng những mâu thuẫn trong lời khai của bà Xuân, cơ quan điều tra xác định bà Xuân đã sát hại cháu nội rồi dựng lên vụ bắt cóc. Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Xuân về tội Giết người.

Điểm lại những vụ án mạng rùng rợn, gây chấn động nhất năm 2017 - Ảnh 3
Bà Xuân tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

"Phi công trẻ" sát hại người tình trong chung cư cao cấp ở Hà Nội

Khoảng 17 giờ ngày 31/10, bé Trần Bảo H. (12 tuổi) đi học về thì phát hiện mẹ đẻ là chị Phạm Thị H. (36 tuổi, sống tại khu chung căn hộ cao cấp Royal City, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) nằm trên vũng máu tại nền phòng khách, trên người có nhiều vết thương.

18 tiếng sau, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Thanh Tùng (21 tuổi, quê ở Ninh Bình, trú tại Chương Mỹ, TP.Hà Nội). Tùng là người tình của chị H., cả hai quen biết nhau qua mạng xã hội.

Nghi phạm khai, sáng 31/10 Tùng đến nhà chị H. chơi và cả hai đã quan hệ với nhau. Đến 13 giờ cùng ngày, Tùng nảy sinh ý định cướp tài sản nên ra tay sát hại nạn nhân bằng nhiều nhát dao. Cuối cùng, Tùng trộm nhiều thứ giá trị rồi bỏ trốn.

Nghi phạm khai nhận, do nợ tiền xã hội đen nên sát hại người tình để lấy tiền trả nợ.

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Vì nợ nần chồng chất, nam thanh niên ra tay sát hại người tình lớn tuổi - Ảnh: Internet

Bé trai 6 tuổi bị bắt cóc, sát hại dã man ở Quảng Bình

Ngày 3/7, bé Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) đang chơi trước nhà thì mất tích không rõ nguyên nhân. Đến ngày 8/7, một số hàng xóm phát hiện thi thể bé cháu bé tại khu vực Vũng Nổ, thuộc phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, cách nhà nạn nhân gần 2 km.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị sát hại dã man với nhiều vết đâm trên cơ thể. Cơ quan điều tra xác định đây lại vụ án giết người nghiêm trọng. Đây được coi là vụ bắt cóc trẻ em gây chấn động dư luận nhất năm 2017. 

Điểm lại những vụ án mạng rùng rợn, gây chấn động nhất năm 2017 - Ảnh 5
Cha bé trai 6 tuổi khóc ngất bên linh cữu con - Ảnh: Internet

Mẹ giết con 33 ngày tuổi ở Hà Nội vì trầm cảm sau sinh

Khoảng 6 giờ sáng ngày 12/6, Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo về việc cháu Việt Anh (mới sinh được 33 ngày tuổi) chết trong chậu nước. Nạn nhân là con của anh Vũ Hoàng Hải và Phan Thị Trinh (thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất). Kết quả điều tra cho thấy, cháu Việt Anh tử vong do bị ngạt nước, trên tử thi không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực. Sau hơn 30 giờ tích cực điều tra, cơ quan công an đã xác định đối tượng gây ra vụ giết người trên không ai khác chính là Phan Thị Trinh (mẹ ruột bé trai). Nguyên nhân được cho là do người mẹ bị trầm cảm sau sinh.

Điểm lại những vụ án mạng rùng rợn, gây chấn động nhất năm 2017 - Ảnh 6
Bị trầm cảm sau sinh, mẹ ra tay sát hại con 33 ngày tuổi - Ảnh: Internet

Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi

Tối 26/11, Công an quận Tân Phú, TP.HCM tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Nhất Giang (34 tuổi, ngụ phường 5, quận 11), bảo vệ dân ph để điều tra hành vi giết người. Trước đó, Giang đã ra tay sát hại bé N.H.V.Kh. (6 tuổi - trú tại phường Phú Trung, quận Tân Phú) bằng một con dao khi bé vừa mở cửa nhà ra ngoài đi mua bánh. Nghi phạm được cho là có tiền sử tâm thần nhiều năm qua.

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Dư luận thắc mắc tại sao một người có tiền sử tâm thần lại được làm bảo vệ dân phố? - Ảnh: Internet
Hàng xóm phát hiện thảm án chồng giết vợ và 2 con nhỏ: 'Tôi rụng rời thấy mắt hai cháu bé vẫn mở'

Hàng xóm phát hiện thảm án chồng giết vợ và 2 con nhỏ: 'Tôi rụng rời thấy mắt hai cháu bé vẫn mở'

"Khi bước vào nhà để xem tình hình và dọn dẹp, cảnh tượng vô cùng đau thương. Tôi rụng rời chân tay vì thấy 2 cháu bé vẫn mở mắt. Còn thằng Hùng tự cắt tay tự tử", một nhân chứng kể lại bằng giọng run run, sợ hãi.

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