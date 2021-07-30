Dịch giã, nhiều đôi nam nữ vẫn vô tư 'vui vẻ' tại khách sạn

Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng vùa phát hiện nhóm đối tượng tổ chức mua bán dâm trong khách sạn giữa mùa dịch.

Theo thông tin từ VTC News, bất chấp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và quy định giãn cách xã hội, nhóm nam nữ vẫn tổ chức mua bán dâm tại nhà nghỉ.

Cụ thể, ngày 29/7, lực lượng Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra hành chính nhà nghỉ Dahome tại số 82 đường An Thượng 24, phường Mỹ An thì phát hiện có 3 nam và 5 nữ có dấu hiệu nghi vấn tổ chức mua bán dâm.

Qua khai thác nhanh, nhóm này khai nhận có 2 cặp vừa thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ này.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau đó, Công an phường Mỹ An lập biên bản vụ việc, đồng thời phối hợp với các bộ phận chuyên môn phường Mỹ An xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng công an cũng lập biên bản xử lý chủ cơ sở nhà nghỉ Dahome vì vi phạm các quy định phòng chống dịch của thành phố.

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