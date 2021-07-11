Chiều 10/7, một người dân đi hái măng ở suối Ea Nuôl (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) phát hiện thi thể nữ giới trong tình trạng không mặc quần áo nên trình báo cơ quan chức năng.
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Theo thông tin từ Zing News, chiều 11/7, một lãnh đạo UBND xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), cho biết công an đang điều tra nguyên nhân một thi thể nữ tử vong trong tình trạng lõa thể ở khu vực suối Ea Nuôl.
Chiều 10/7, một người dân đi hái măng ở suối trên phát hiện thi thể nữ giới trong tình trạng không mặc quần áo nên trình báo cơ quan chức năng. Công an huyện Buôn Đôn và Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo lãnh đạo xã Ea Nuôl, nạn nhân khoảng 25 tuổi, đã bốc mùi hôi. Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, không nhận dạng được nên sau khi khám nghiệm pháp y, thi thể được xã tổ chức mai táng.
Hiện tại cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.