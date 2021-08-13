Đêm khuya thanh vắng, đôi vợ chồng run rẩy, xin qua chốt kiểm dịch, đội dân quân nghe lời nhắn điện thoại chỉ biết lặng lẽ cúi đầu

Xã hội 13/08/2021 09:05

Sau khi nghe đoạn hội thoại từ chiếc điện thoại của cặp vợ chồng xin qua chốt kiểm dịch, đội dân quân ở chốt kiểm dịch như chết lặng, không ai hỏi gì thêm từ đôi vợ chồng ấy nữa.

Để phòng, chống dịch Covid-19 trở lại phức tạp hơn, TP.HCM và nhiều địa phương cũng đã áp dụng giờ giới nghiêm, yêu cầu mọi người dân ở nhà, không ra đường sau 18h tối. Dù vậy, thỉnh thoảng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, vì tính cấp bách mà người dân buộc phải xin thông chốt. Mới đây, trên mạng xã hội, một đội quân dân tự vệ trẻ đang công tác trong lực lượng hỗ trợ an ninh, trực chốt chống dịch ngoài đường đã chia sẻ đoạn clip với câu chuyện nhói lòng. 

Khoảng 12h đêm, một đôi vợ chồng đã lớn tuổi đi xe máy đến tại chốt kiểm dịch khiến tất cả chú ý. Người đàn ông tay vẫn run run, đưa chiếc điện thoại cho cán bộ trực chốt và xin phép được về chịu tang người thân mất.

chot kiem dich 1
Đôi vợ chồng lớn tuổi đi ra đường vào khoảng 12h đêm - Ảnh: Cắt từ clip

Lúc này, chiến sĩ công an đã hiểu vấn đề và trầm giọng hỏi: "Mẹ chú mất hả?" rồi nói đồng đội cầm chiếc điện thoại từ tay người đàn ông. Một giọng nói nghẹn trong tiếng nấc phát ra từ điện thoại khiến tất cả phút chốc chết lặng: "Mẹ mất rồi, tay chân lạnh ngắt rồi".

Sau khi nghe xong cuộc hội thoại, các chiến sĩ dân quân chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, quay mặt đi chỗ khác, không ai hỏi thêm gì từ đôi vợ chồng nữa. Có lẽ, trong mùa dịch này, đây là câu nói đau lòng nhất vì rất khó khăn để di chuyển. Trước khi đi, cả hai vợ chồng cũng rối rít cảm ơn và cúi đầu chào các chiến sĩ trực chốt. 

Khi đoạn clip được chia sẻ, câu chuyện của đôi vợ chồng khiến cộng đồng mạng cũng xúc động không kém. Nhiều người đã gửi lời chia buồn nỗi đau mất mát tới gia đình cũng như dành lời cảm ơn cách ứng xử nhã nhặn của đội dân quân. Bên cạnh đó, một số cũng bày tỏ sự đồng cảm với nỗi đau, mất mát của đôi vợ chồng lúc này.

Dùng xe cứu hộ chở người vượt chốt kiểm dịch ở Hà Nội, tài xế bị xử phạt hành chính và tước giấy phép lái xe

Dùng xe cứu hộ chở người vượt chốt kiểm dịch ở Hà Nội, tài xế bị xử phạt hành chính và tước giấy phép lái xe

Phòng CSGT Hà Nội đã xác minh và xử lý lái ô tô 7 chỗ và xe cứu hộ chở người vượt chốt kiểm dịch không đúng quy định.

Xem thêm
Từ khóa:   dẫn người qua chốt kiểm dịch đôi vợ chồng xin qua chốt kiểm dịch xin qua chốt kiểm dịch giữa đêm khuya

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 57 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 26 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 50 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 52 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 3 giờ 57 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 4 giờ 16 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1