Đêm khuya thanh vắng, đôi vợ chồng run rẩy, xin qua chốt kiểm dịch, đội dân quân nghe lời nhắn điện thoại chỉ biết lặng lẽ cúi đầu

Sau khi nghe đoạn hội thoại từ chiếc điện thoại của cặp vợ chồng xin qua chốt kiểm dịch, đội dân quân ở chốt kiểm dịch như chết lặng, không ai hỏi gì thêm từ đôi vợ chồng ấy nữa.

Để phòng, chống dịch Covid-19 trở lại phức tạp hơn, TP.HCM và nhiều địa phương cũng đã áp dụng giờ giới nghiêm, yêu cầu mọi người dân ở nhà, không ra đường sau 18h tối. Dù vậy, thỉnh thoảng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, vì tính cấp bách mà người dân buộc phải xin thông chốt. Mới đây, trên mạng xã hội, một đội quân dân tự vệ trẻ đang công tác trong lực lượng hỗ trợ an ninh, trực chốt chống dịch ngoài đường đã chia sẻ đoạn clip với câu chuyện nhói lòng.

Khoảng 12h đêm, một đôi vợ chồng đã lớn tuổi đi xe máy đến tại chốt kiểm dịch khiến tất cả chú ý. Người đàn ông tay vẫn run run, đưa chiếc điện thoại cho cán bộ trực chốt và xin phép được về chịu tang người thân mất.

Đôi vợ chồng lớn tuổi đi ra đường vào khoảng 12h đêm - Ảnh: Cắt từ clip

Lúc này, chiến sĩ công an đã hiểu vấn đề và trầm giọng hỏi: "Mẹ chú mất hả?" rồi nói đồng đội cầm chiếc điện thoại từ tay người đàn ông. Một giọng nói nghẹn trong tiếng nấc phát ra từ điện thoại khiến tất cả phút chốc chết lặng: "Mẹ mất rồi, tay chân lạnh ngắt rồi".

Sau khi nghe xong cuộc hội thoại, các chiến sĩ dân quân chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, quay mặt đi chỗ khác, không ai hỏi thêm gì từ đôi vợ chồng nữa. Có lẽ, trong mùa dịch này, đây là câu nói đau lòng nhất vì rất khó khăn để di chuyển. Trước khi đi, cả hai vợ chồng cũng rối rít cảm ơn và cúi đầu chào các chiến sĩ trực chốt.

Khi đoạn clip được chia sẻ, câu chuyện của đôi vợ chồng khiến cộng đồng mạng cũng xúc động không kém. Nhiều người đã gửi lời chia buồn nỗi đau mất mát tới gia đình cũng như dành lời cảm ơn cách ứng xử nhã nhặn của đội dân quân. Bên cạnh đó, một số cũng bày tỏ sự đồng cảm với nỗi đau, mất mát của đôi vợ chồng lúc này.

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