Đêm hội Trung thu sum vầy, đong đầy yêu thương tại các Khu căn hộ của Him Lam Land

Xã hội 03/10/2020 09:50

Ngày 01/10 (nhằm 15/08), Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam tổ chức Đêm hội Trung thu và trao giải cho cuộc thi “Làm lồng đèn” tại các Khu căn hộ Him Lam Riverside, Him Lam Phú An và Him Lam Chợ Lớn.

Tại Đêm hội Trung thu, không khí lễ hội ngày Rằm tháng 8 cổ truyền được thể hiện rõ nét không chỉ bởi phong cách trang trí không gian mà còn được tái hiện sống động qua các hoạt động truyền thống, gặp gỡ các nhân vật đến từ truyền thuyết như chú Cuội, chị Hằng, chú Lân và các trò chơi dân gian đậm chất Việt. 

Đây là chương trình thường niên do Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) cùng Ban Quản trị, Ban Quản lý các Khu căn hộ phối hợp tổ chức. Chương trình Đêm hội Trung thu năm nay có sự đồng hành tài trợ của Vietopia, Kid's club, STEAMe GARTEN.

Đêm hội Trung thu sum vầy, đong đầy yêu thương tại các Khu căn hộ của Him Lam Land - Ảnh 1

Không khí nhộn nhịp ngày Tết Trung thu tại các Khu căn hộ của Him Lam Land

Với chủ đề “Trăng sum vầy đong đầy yêu thương”, chương trình năm nay có nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn như: biểu diễn văn nghệ, hội thi vẽ tranh Trung thu, hội thi trang trí lồng đèn, múa lân, phá cỗ rước đèn Trung thu, thả đèn hoa đăng,… cùng các trò chơi dân gian vô cùng thú vị và hấp dẫn. Bên cạnh việc mang lại niềm vui, tiếng cười và sự gắn kết cộng đồng, những hoạt động trên sẽ góp phần lưu giữ và tái hiện một phần nét văn hoá dân gian đặc sắc của dân tộc Việt Nam. 

Đêm hội Trung thu sum vầy, đong đầy yêu thương tại các Khu căn hộ của Him Lam Land - Ảnh 2

Đêm hội Trung thu sum vầy, đong đầy yêu thương tại các Khu căn hộ của Him Lam Land - Ảnh 3

Chương trình Đêm hội Trung thu năm nay mang chủ đề là “Trăng sum vầy đong đầy yêu thương” với nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn

Đặc biệt, không khí rộn ràng đón Tết Trung thu tại các khu căn hộ đã len lỏi đến từng hộ gia đình từ rất sớm thông qua cuộc thi “Làm lồng đèn” online. Tham gia cuộc thi, các bé có nhiều thời gian để tự tay lên ý tưởng cũng như cắt dán để làm nên chiếc lồng đèn đẹp như ý và rực rỡ màu sắc cho riêng mình. Những sản phẩm gửi về BTC đều mang màu sắc riêng, nhiều bé còn sáng tạo, sử dụng vật liệu tái chế để làm nên tác phẩm lồng đèn ấn tượng.

Đêm hội Trung thu sum vầy, đong đầy yêu thương tại các Khu căn hộ của Him Lam Land - Ảnh 4

Những tác phẩm đèn lồng đầy sáng tạo của các cư dân nhí

Để chọn ra được những tác phẩm lồng đèn xuất sắc, BQL khu căn hộ sẽ mở cuộc bình chọn online thông qua việc cập nhật hình ảnh lồng đèn dự thi lên fanpage và group chính thức của các Khu căn hộ. Kết thúc bình chọn, tại Đêm hội Trung thu BTC chương trình đã trao giải cho các bé có số điểm cao nhất. Trong đó, 3 bé xuất sắc đạt giải nhất thuộc về Nguyễn Châu Bảo Nhi (Him Lam Phú An), Vy Anh (Him Lam Chợ Lớn), Trần Ngọc Kỳ Duyên (Him Lam Riverside).

Đêm hội Trung thu sum vầy, đong đầy yêu thương tại các Khu căn hộ của Him Lam Land - Ảnh 5

BTC trao thưởng cho cư dân nhí có tác phẩm lồng đèn xuất sắc tại các khu căn hộ

Thông qua cuộc thi, Him Lam Land hy vọng sẽ mang đến những phút giây vui vẻ, sum vầy cho những “tổ ấm nhỏ” đang sinh sống tại các Khu căn hộ do Him Lam Land quản lý và vận hành. Từ đó, trở thành sợi dây siết chặt tình thân, mang đến cho cư dân một mùa Tết Trung thu trọn vẹn, đong đầy yêu thương.

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Từ khóa:   Trung thu Him Lam Land Khu căn hộ do Him Lam Land

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