'Dế yêu' bỗng phát nổ khi đang nạp pin, cô gái hoảng loạn bỏ chạy 'té khói', cần lưu ý những điều sau để đảm bảo an toàn

Xã hội 29/07/2021 10:19

Việc điện thoại cháy nổ khi đang sạc vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy, mỗi người cần đề cao cảnh giác để bảo vệ bản thân, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra!

Mới đây, một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người xem không khỏi thót tim khi ghi lại khoảnh khắc chiếc "dế yêu" phát nổ khi đang sạc pin. Cụ thể, một người phụ nữ đang ngồi ở phòng khách còn chiếc điện thoại thì đang sạc ở gần đó. Bất ngờ chiếc điện thoại tự nhiên phát nổ khiến cô hốt hoảng, nhanh chóng chạy ra xa phía cửa.

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Hình ảnh khi chiếc điện thoại bỗng dưng phát nổ - Ảnh: Cắt từ clip

Vài giây sau, cô gái mới lấy lại bình tĩnh và tiến lại  quay vị trí phát nổ để kiểm tra tình hình. Có thể thấy, mặc dù chiếc điện thoại không được sử dụng khi đang sạc pin thế nhưng vẫn phát nổ "kỳ lạ". Trước khi nổ, người này cũng phát hiện tại vị trí sạc điện thoại đã có khối bốc lên. Rất may mắn, sau vụ việc, người phụ nữ đã kịp thời né tránh và không bị thương tích gì.

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Người phụ nữ phát hiện chỗ sạc điện thoại bỗng dưng bốc khói - Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được sự chú ý và bình luận sôi nổi từ cộng đồng mạng. Có vài ý kiến cho rằng, có thể chiếc điện thoại này vừa được sử dụng và nóng ran rồi, đến khi cắm sạc thì mới dẫn đến cháy nổ.

Ngược lại một số ý kiến khác lại nói rằng có thể do pin của chiếc điện thoại đã bị "chai", chất lượng không còn đảm bảo nên mới xảy ra sự việc trên. Bên cạnh đó, đa phần mọi người sau khi xem clip đều tag người thân, bạn bè của mình để cảnh báo về sự nguy hiểm của tình huống này.

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Người phụ nữ chạy lại xem hiện trường sau khi điện thoại phát nổ - Ảnh: Cắt từ clip

Đây không phải trường hợp hiếm hoi mà điện thoại phát nổ trong lúc sạc pin. Vừa qua, cũng không ít nạn nhân tử vong hay điện giật vì điện thoại phát nổ khi vừa sạc vừa sử dụng. Chính vì vậy, chùng ta cần "bỏ túi" những kiến thức về việc sạc pin để đảm bảo an toàn nhất cho bản thân và gia đình. 

Để sạc pin điện thoại được an toàn, đầu tiên, bạn cần kiểm soát nhiệt độ trên điện thoại khi sạc, nên sạc thiết bị ở những nơi mát mẻ, tránh nhiệt độ cao. Tiếp theo, bạn hãy chuyển sang loại ốp thoáng và mỏng hơn khi sạc, tránh những chiếc ốp lưng dày và kín. Điều này còn đảm bảo tuổi thọ pin được tốt nhất và hạn chế cháy nổ.

Ngoài ra, hãy lưu ý chỉ sử dụng bộ sạc chính hãng nhằm giữ an toàn cho bản thân. Đã có nhiều trường hợp sử dụng bộ sạc không rõ nguồn gốc xuất xứ dẫn tới cháy nổ. Bên cạnh đó, việc sạc đêm cũng không được khuyến khích bởi việc sạc nhỏ giọt để bù đắp lượng điện năng hao hụt tự nhiên cũng làm giảm tuổi thọ pin cũng như nguy cơ gây cháy nổ.

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