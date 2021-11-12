'Đệ tử' của 'thầy ông nội' nói 'hết nước hết cái' vụ kêu gọi từ thiện nhưng CĐM vẫn quả quyết: 'Đem bọn trẻ ra kiếm tiền còn vòng vo'

Trước những lời lý giải của đại diện phía Tịnh thất Bồng Lai về vấn đề kêu gọi từ thiện, CĐM đã bày tỏ thái độ phản đối kịch liệt. Nhiều người còn cho rằng cơ sở này đang chống chế, bao biện.

Mới đây, trước làn sóng chỉ trích việc trục lợi từ tiền ủng hộ của MTQ, phía Tịnh thất Bồng Lai đã lên tiếng giải thích không hề đứng ra kêu gọi ủng hộ. Loạt ảnh gây tranh cãi về cuộc sống của nhưng người ở Tịnh thất - Ảnh chụp màn hình Hoàn Nguyên - Một đệ tử thân cận của ông Lê Tùng Vân trả lời trên Pháp luật và Bạn đọc, khẳng định chắc nịch: "Từ trước đến nay, tôi chưa từng kêu gọi từ thiện ủng hộ các bé.

Chỉ là sau chương trình 'Thách Thức Danh Hài', các bé được nhiều người mến mộ nên tôi có để số tài khoản dưới link YouTube. Ai 'thương' thì người ta cho thôi. Trước tới nay, chúng tôi nhận nuôi trẻ mồ côi bị gia đình bỏ rơi. Trong đó, có trường hợp là những người vợ/chồng ngoại tình, có con bên ngoài. Chúng tôi không nhận nuôi thì các bé sẽ bị bỏ lăn lóc, rất tội nghiệp.

Hơn nữa, chúng tôi đang nuôi dạy các bé rất tốt. Các bé tại 'Tịnh thất Bồng Lai 'luôn được dạy dỗ đàng hoàng, đạo đức là hàng đầu, có giờ thiền, giờ học riêng". Đại diện cơ sở này cho biết có nhiều nguồn thu từ Youtube đến buôn bán rau... - Ảnh: Internet Tuy nhiên, tuyên bố này khiến cho khán giả tìm ra sơ hở, bởi đến hiện tại, trong phần mô tả của kênh Youtube 5 chú tiểu - Tịnh thất Bồng Lai vẫn còn thông tin: "Mọi sự ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ, và quảng cáo quý vị vui lòng liên hệ 2 thầy trực tiếp nuôi dạy các bé: Thầy Hoàn Nguyên (số điện thoại), số tài khoản: ***. Thầy Nhất Nguyên (số điện thoại ), số tài khoản: ***". Thông tin số tài khoản vẫn còn trên kênh Youtube của 5 chú tiểu - Ảnh chụp màn hình Trước lời giải thích có phần vô lý của đại diện Thiền am, CĐM cho rằng cơ sở này đang vòng vo, quanh co nhằm chối bay chối biến việc kêu gọi tiền từ thiện. Trên các diễn đàn MXH, nhiều người tỏ thái độ bức xúc và lên tiếng chỉ trích gay gắt. CĐM phản ứng vô cùng gay gắt - Ảnh: Internet Trong suốt thời gian Tịnh thất Bồng Lai vướng ồn ào kể trên, ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu cơ sở cũng không hề lộ diện hay có động thái đáp trả nào.

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