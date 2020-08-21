“Để mọi trẻ em được uống sữa mỗi ngày” và hành trình xuyên mùa dịch của quỹ sữa vươn cao Việt Nam năm thứ 13

Vượt qua nhiều trở ngại, những người thực hiện chương trình đã bền bỉ đưa sữa đến với các em cần giúp đỡ, để các em được bổ sung thêm dinh dưỡng và hơn nữa là mang theo niềm vui, sự quan tâm đến với các em giữa mùa Covid-19.

Tháng 04/2020, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam năm 2020 với sự đồng hành của Vinamilk đã bắt đầu hành trình trao 1,7 triệu ly sữa đến với gần 19.000 trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt trên 27 tỉnh thành cả nước, góp phần giúp các em nâng cao sức khỏe , tăng cường đề kháng để đẩy lùi dịch bệnh. Với thông điệp “Vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em – Chung tay đẩy lùi Covid-19”, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam năm thứ 13 tiếp tục đồng hành và sẻ chia với những hoàn cảnh trẻ thơ đặc biệt, không để em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp ngày 1/6, những chuyến xe đặc biệt của Quỹ sữa cũng đã đến với các em nhỏ tại các huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam, mang theo 112.000 ly sữa đến với 1.200 em được thụ hưởng. Các em nhỏ nơi đây đã có một ngày Tết thiếu nhi đầy bất ngờ và nhiều niềm vui. Tại ngày hội dành riêng cho mình, các em không chỉ đón niềm vui được uống sữa, mà còn được xem các tiết mục văn nghệ, tham gia các trò chơi vui nhộn và được các bác sĩ thuộc Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Vinamilk khám sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng miễn phí.

Điểm dừng chân tiếp theo của hành trình trao sữa là Thủ đô Hà Nội. Ghi nhận thực tế tại các trung tâm bảo trợ trẻ em của thành phố, có thể thấy tình hình chung đều đang gặp nhiều khó khăn hơn trước đây vì Covid-19, đặc biệt là khi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cũng phần nào ảnh hưởng.

Ông Hoàng Nghĩa Bình, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Hà Nội cho biết: “Trẻ em sống tại các trung tâm được Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội chọn trao tặng sữa đều có hoàn cảnh đặc biệt, điều kiện sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, các trung tâm cũng chưa thể đáp ứng được nhu cầu uống sữa thường xuyên của các em, vì vậy việc chăm sóc dinh dưỡng cho các em sống tại đây còn nhiều hạn chế.”

Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã trao tận tay 120.000 ly sữa cho hơn 1.300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hiện đang được chăm sóc, nuôi dạy tại các Trung tâm Bảo trợ Trẻ em, các nhà mở, nhà tình thương trên địa bàn Thành phố.

“Nhận được những ly sữa bổ dưỡng do Công ty Vinamilk trao tặng là niềm vui rất lớn với các em, giúp các em cải thiện được bữa ăn hàng ngày, tăng cường dinh dưỡng, sức khỏe để tham gia tốt các hoạt động thể chất và học tập.” – Ông Nghĩa Bình chia sẻ.

Nối tiếp Quảng Nam và TP. Hà Nội, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã đến với Thừa Thiên Huế. Tại đây, 82.350 ly sữa đã được Vinamilk và Quỹ sữa trao tặng đến cho hơn 915 trẻ em khó khăn tại 18 trung tâm, cơ sở nuôi dưỡng trẻ của tỉnh.

Tận tay trao những hộp sữa đến các em nhỏ, anh Nhật Tường, công ty Vinamilk cho biết: “Những hành trình của Quỹ sữa đã phải trải qua không ít trở ngại khó khăn, nhưng mỗi khi thấy được nụ cười của các em, những ánh mắt sáng niềm vui thì chúng tôi như càng được tiếp sức vậy. Đối với cá nhân tôi, đó là sự động viên vô giá và là động lực giúp chúng tôi tiếp tục cố gắng để thực hiện sứ mệnh “để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày” của Quỹ sữa”.

Bà Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thừa Thiên - Huế chia sẻ rằng: “Bằng những ly sữa của lòng nhân ái, trong nhiều năm qua Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam không chỉ góp phần cải thiện điều kiện dinh dưỡng, phát triển các tiềm năng về thể chất và trí tuệ, mà còn nâng cao nhận thức và sự quan tâm của xã hội đối với sự phát triển của các em nhỏ - những chủ nhân tương lai của đất nước”.

Còn tại TP.HCM, Quỹ sữa đã đến thăm Làng Thiếu niên Thủ Đức, nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ sơ sinh đến 16 tuổi trên địa bàn. Là những “vị chủ nhà hiếu khách”, các em nhỏ tại đây đã dành tặng các cô chú thực hiện chương trình các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” nhưng rất đặc sắc và sôi nổi. Buổi trao sữa thực sự như ngày hội ngập tràn niềm vui và tiếng cười đối với các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại đây.

Trong năm 2020, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk trao tặng 120.500 ly sữa, tương đương khoảng 897 triệu đồng cho 1.340 trẻ em khó khăn tại TP.HCM.

Đúng như tên gọi “Vươn cao Việt Nam”, Quỹ sữa không chỉ mang đến cho trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt tại Việt Nam cơ hội được uống những ly sữa bổ dưỡng, mà còn lan tỏa sự yêu thương và khích lệ các em không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên. “Với mỗi ly sữa trao đi, Quỹ sữa lại nối dài thêm hành trình kết nối những tấm lòng, tâm huyết với trẻ em của các cá nhân, đoàn thể, tổ chức trong xã hội với ước mong mai này, các em sẽ lớn lên tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình và trở thành những công dân có ích.” – ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Phát triển Hoạt động Cộng đồng của Vinamilk chia sẻ.