Nhìn thấy con trai 8 tháng tuổi tím tái, có dấu hiệu ngừng thở, người mẹ trẻ vội vã bế con đi cấp cứu.

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Dương Văn Đoàn, Phó khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết bệnh viện vừa cứu sống bé 8 tháng tuổi bị ngừng tim do sặc chuối.

Theo đó, bệnh nhân là bé Đỗ Phúc Nguyên sinh ngày 7/5/2018, con chị Lê Thị Xanh (40 tuổi, ngụ Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng).

Vào ngày 23/1, chị Xanh đang đút chuối cho con ăn thì lật giấy tờ ra xem rồi quên việc cho con ăn tiếp.

Lúc này, bé Nguyên tự cầm chuối lên ăn dẫn đến bị sặc. Khi chị Xanh quay lại thì nhìn thấy con trai đã ngưng thở, toàn thân chuyển sang tím tái.

Chỉ vì sơ ý trong lúc cho con ăn chuối mà người mẹ suýt nữa mất đi đứa con nhỏ của mình - Ảnh: Internet

Ngay lập tức chị Xanh ôm con chạy thật nhanh vào Khoa cấp cứu của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Theo Vietnamnet, ngay khi bé được đưa vào viện các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu tim, phổi ngay tại chỗ. May mắn là chỉ vài phút sau đó tim bé đã đập trở lại. Sau khi cho bé thở máy một ngày, các bác sĩ đã tiến hành nội soi hút bọt của dị vật ra ngoài. Qua gần một tuần nằm viện, sức khỏe bé đã cải thiện và sẽ được xuất viện trong 1 – 2 ngày tới.

Sự việc trên là một bài học đắt giá dành cho các bậc phụ huynh. Khi chăm sóc trẻ nhỏ phải tập trung, luôn giám sát bé để tránh những trường hợp rủi ro và sự cố ngoài ý muốn.

Khi bé bị hóc dị vật, các bậc phụ huynh cần biết cách sơ cứu tại chỗ vì chỉ cần không có oxi lên não vài phút, sự sống của bé sẽ gặp nguy hiểm.

Trong trường hợp đứa trẻ còn tỉnh táo, phụ huynh phải cố gắng khuyến khích bé ho hoặc nôn ra rồi đưa đến bệnh viện. Nếu không hiệu quả, người lớn có thể hỗ trợ bằng cách vỗ lưng, ấn ngực cho bé.

Với những trường hợp bị hôn mê thì người lớn cần thông đường thở bằng cách móc hết các dị vật từ trong miệng và hô hấp nhân tạo cho trẻ.

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