Đầu năm vận đen chưa tha: Shop Trang Nemo bị tố hăm doạ khách hàng, chị áo trắng liền có động thái gây chú ý!

Đoạn clip đăng tải đang khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Sau vụ mâu thuẫn với Trần My, sóng gió liên tiếp ập đến với Trang Nemo. Tối 8/2, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn clip tố shop quần áo của Trang Nemo hăm doạ khách hàng. Cụ thể, theo chia sẻ của chủ nhân đoạn clip (tài khoản Facebook tên H.) cho biết, đàn em đến lựa đồ nhưng không mua nên bị những người trong shop doạ đánh. Người này còn liên tục đòi gọi Trang Nemo xuống nói chuyện.

Đoạn clip được lan truyền trên MXH tối 8/2 - Ảnh: Chụp màn hình

Dù chưa rõ thực hư đoạn clip này có phải ở cửa hàng Trang Nemo hay không nhưng nhiều người bày tỏ thái độ không đồng tình với chủ clip bởi không hề có bằng chứng nào cho thấy shop Trang Nemo đòi đánh người.

Trong một diễn biến khác, chị áo trắng tự xưng là "chị em xã hội" với Trần My bị hành hung tại shop Trang Nemo cũng đã nhanh chóng chia sẻ đoạn video trên và để lại dòng trạng thái rằng: "Vô mua đồ mà cũng bị người ra hăm đánh nữa hả? Shop nào không nói thì mọi người cũng biết rồi ha?".

Status của chị áo trắng trong vụ xô xát Trang Nemo - Trần My - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, Trang Nemo cho biết, có người đến tự tạo drama. Dù cô không nói chuyện trực tiếp với người này nhưng có camera ở cửa hàng nên sẵn sàng trao đổi mọi chuyện.

"Đầu năm drama quá trời rồi. Mình kể nghe nè, bé đó vào shop xong tự biên tự diễn tự tạo hiện trường luôn. Mình không nói chuyện trực tiếp với bé đó mà chỉ có quản lý cửa hàng trao đổi thôi. Bên mình còn camera đây, cần thì cứ trao đổi trực tiếp. Đầu năm hoan hỉ thôi nha mọi người" - Trang Nemo nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-nam-van-den-chua-tha-shop-trang-nemo-bi-to-ham-doa-khach-hang-chi-ao-trang-lien-co-dong-thai-gay-chu-y-449208.html