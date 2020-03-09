Đau lòng cảnh người thân gào khóc, gọi tên 2 mẹ con tử vong thương tâm dưới gầm xe tải trong ngày 8/3  

Xã hội 09/03/2020 10:12

Trên đường về quê chồng vào ngày 8/3, 2 mẹ con chị N. gặp tai nạn thương tâm. Chứng kiến cảnh người thân gào khóc bên thi thể, ai nấy đều không khỏi đau lòng.

Mới đây, cơ quan chức năng xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là chị N.T.N (38 tuổi, trú xã Nghi Liên, TP. Vinh) và em N.V.H (sinh năm 2010, con chị N.).

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con tử vong - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Zing, vào khoảng 10 giờ sáng 8/3, xe tải mang biển số 36C-295.00 chạy theo hướng từ Vinh đi Nam Đàn trên QL46B. Khi xe chạy đến đoạn gần ngã tư xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) thì tông vào xe máy của 2 mẹ con chị N. Sau đó, chiếc xe tải này còn kéo lê 2 nạn nhân dưới gầm xe khoảng 50m rồi mới dừng hẳn.

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Vào thời điểm xảy ra sự việc, 2 mẹ con đang trên đường về quê chồng - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn giao thông khiến cả hai tử vong tại chỗ. Ngay khi nhận được tin vụ tai nạn nghiêm trọng này, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường vụ tai nạn, cạnh thi thể hai mẹ con chị N. có nhiều hộp sữa vung vãi, mũ bảo hiểm vỡ vụn. Chứng kiến cảnh người thân gào khóc, liên tục gọi tên con, cháu ai nấy đều không khỏi đau lòng. Được biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, chị N. và con trai đang về quê chồng ở huyện Thanh Chương.

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Cảnh người thân khóc ngất bên thi thể 2 mẹ con chị N. khiến ai nấy đều không khỏi xót xa - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin trên Vietnamnet, vì đây là vụ tai nạn nghiêm trọng nên cơ quan công an đã đưa tài xế đi test ma túy đá và đo nồng độ cồn. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Nghệ An tai nạn giao thông tai nạn nghiêm trọng

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