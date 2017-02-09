Kể từ khi mới được 6 tháng tuổi, cậu bé Kittipat Jintana (Thái Lan) đã phải mang trong mình khối u ác tính. Đến nay, mặc dù đã được 4 tuổi nhưng cậu không thể đứng hay đi vệ sinh như những đứa trẻ bình thường khác. Đặc biệt trong vài tháng gần đây, khối u phát triển rất nhanh, kích thước hiện nay của nó to gấp 4 lần trước đó.

Ban đầu, khi cậu bé có những biểu hiện đau đớn vùng bụng, mẹ cậu bé cho rằng đó là những biểu hiện bình thường của t? vi ệc ăn uống không tiêu. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mãi tới năm cậu 3 tuổi – khi phát hiện bụng con mình to bất thường, cha mẹ cậu bé mới đưa đi khám bác sĩ, lúc này họ mới phát hiện con mình mang trong mình khối u lớn từ khi còn nhỏ.

Mặc dù đã được chẩn đoán là mang trong mình một khối u nguy hiểm, nhưng cậu bé vẫn phải tiếp tục sống với nó trong thời gian dài. Tuy nhiên, trong 4 tháng gần đây đột nhiên khối u trở nên to bất thường khiến mọi người trong gia đình trở nên hoang mang.

Trong những hình ảnh của cậu bé Kittipat Jintana được chia sẻ lên mạng xã hội gần đây khiến nhiều người không khỏi xót xa. Một cậu bé với thân hình gầy gò, gương mặt xanh xao vì bệnh với chiếc bụng to bất thường nổi đầy gân xanh. Trong khi những đứa trẻ 4 tuổi khác có thể chạy nhảy vui chơi với bạn bè khắp xóm thì Kittipat Jintana chỉ có thể nằm im một chỗ để ngắm nhìn các bạn. vì việc đứng thẳng hay đi vệ sinh với cậu bây giờ còn là một điều khó khăn huống chi là việc chạy nhảy vui đùa.

Hiện tại, các bác sĩ tham chăm sóc Kittipat Jintana cho biết họ đang cố gắng điều trị cho cậu bé, bên cạnh đó họ cũng kêu gọi mọi người xung quanh có thể quyên góp ủng hộ cậu bé để giúp cậu vượt qua cơn nguy hiểm, có thể đến trường như những người bạn cùng trang lứa.

Khi được phỏng vấn dì của Kittipat Jintana nói rằng cha mẹ cậu bé hiện vừa phải làm việc để kiếm tiền, vừa phải chia nhau ra chăm sóc sức khỏe của cậu. Họ hy vọng nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân có thể giúp con mình vượt qua căn bệnh này.